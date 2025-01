Il Liverpool è il migliore al mondo, non solo la Premier League – Thomas Frank

L’allenatore del Brentford Thomas Frank ha definito il Liverpool “la migliore squadra del mondo” e crede che siano “grandi favoriti” per vincere il titolo di Premier League dopo la vittoria finale contro la sua squadra.

Sostituire Darwin Nunez ha segnato due gol nei minuti di recupero regalando agli uomini di Arne Sloto la prima vittoria in campionato del 2025 dopo che il Brentford ha difeso coraggiosamente per 90 minuti al Gtech Community Stadium.

Mentre la forma del Liverpool è leggermente peggiorata dall’inizio dell’anno – con i pareggi contro Manchester United e Nottingham Forest prima dello scontro con il Brentford – Frank era pieno di elogi per la squadra di Sloto e li ha sostenuti. ha battuto l’Arsenal per il trofeo.

“Abbiamo affrontato City, Arsenal e ora Liverpool in un breve lasso di tempo”, ha detto l’allenatore del Brentford ha detto alla BBC dopo la partita. “Per me sono un livello superiore alle due squadre. Sono complete.

“La loro etica del lavoro, il modo in cui agiscono sono buoni indicatori. Sono così bravi in ​​tutto il campo. Una tale minaccia per il futuro. Sono davvero, davvero bravi. Sono la migliore squadra della Premier League e del mondo. ” Sono grandi favoriti per vincere (il titolo).

Riflettendo sulla prestazione della sua squadra sabato pomeriggio, Frank ha aggiunto: “Penso che abbiamo giocato davvero una buona partita contro la migliore squadra del mondo in questo momento. Abbiamo fatto molte cose bene. Abbiamo difeso molto bene. Abbiamo concesso occasioni. ma non troppo grande.

“Probabilmente ci è mancato il vantaggio finale. Abbiamo avuto alcune buone occasioni e opportunità che non sono mai diventate opportunità a causa dell’ultimo passaggio o tocco. I loro difensori centrali sono stati eccezionalmente bravi”.