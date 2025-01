Il Liverpool “non avrebbe potuto chiedere di più” nel pareggio con il Forest

L’allenatore del Liverpool Arne Slot ha detto che “non avrebbe potuto chiedere di più” dalla sua squadra contro il Nottingham Forest, contendente al titolo.

Martedì sera il Forest ha pareggiato 1-1 la capolista al City Ground Diogo Jota un colpo di testa nel secondo tempo ha annullato un gol in forma iniziale Chris Legno.

Il Liverpool non ha dato il meglio di sé contro la squadra di Nuno Espirito Santo, ma rimane con sei punti di vantaggio in cima alla classifica della Premier League, con molte squadre sotto di loro nella partita e Slot si è affrettato a elogiare gli sforzi della sua squadra. giocatori dopo la partita.

Suggerimenti dell’editore 2 Correlati

“Non avrei potuto chiedere di più oggi”, ha detto l’olandese. “Penso che la maggior parte delle persone parlerebbe molto positivamente del secondo tempo, ma quando giochi su questo campo contro una squadra così in forma, difficilmente hanno una possibilità in ogni singola partita e hanno così tanti contropiedi. minacce.

“In 98 minuti di calcio di oggi, abbiamo concesso solo un contropiede. È una superiorità assoluta”.

Ha aggiunto: “Essere 1-0 qui e contro questa squadra è così difficile da segnare. Non è quello che volevamo. Volevamo tre punti ma quello che voglio io e quello che i tifosi e i giocatori dovrebbero volere è per loro”. dare il massimo in ogni partita che giocano ed è quello che hanno fatto oggi.”

È stata un’altra prestazione impressionante del Forest, anche se il portiere Mats Selz è stato costretto a fare diverse parate per respingersi nel secondo tempo. Chi E Cody Steele.

L’allenatore del Liverpool Arne Slot parla con Luis Diaz dopo il pareggio della Premier League contro il Nottingham Forest. Immagini Getty

Alla domanda se considerasse i Forest dei veri contendenti al titolo, Slot ha detto: “Non penso che siano qui per fortuna. È difficile per qualsiasi squadra giocare contro di loro. Hanno già avuto alcune trasferte difficili, contro (Manchester ). United, (Man) City, Arsenal, us.

“Questo dimostra che sono una squadra che può competere in vetta alla classifica.

Il numero anti-candidato di Sloto ha avuto lo stesso effetto della performance a sorpresa della sua squadra del Forest e ha applaudito i fan per la “atmosfera speciale” che hanno creato quella notte.

“Stasera è stata una lezione per noi perché è così che vogliamo competere”, ha detto Nuno. “Sono molto orgoglioso di come abbiamo giocato.

“C’era un’atmosfera speciale stasera. Non guardo la classifica in questa fase, dobbiamo andare avanti”.