Il Man United di Amorim durerà la stagione delle montagne di montagna

MANCHESTER, Inghilterra – Tra le canzoni alla fine della Manchester United UEFA Europa League e Rangers, i fan di casa hanno iniziato a cantare il nome Ruben Amorima.

L’allenatore portoghese dice che non gli piace perché non pensa di meritare un onore. In questa occasione, tuttavia, sarà abbastanza felice di sentire la melodia “L’esercito rosso e bianco di Ruben Amorim”.

Con la sua squadra unita di minuti da un altro risultato dannoso, che inspiegabilmente ha permesso alle guardie di segnare il pareggio in ritardo completamente contro la gestione della partita, Bruno Fernandes Quando la partita è terminata 2-1.

Ciò fece sì che Amorim si rivolgesse alla sua panchina e strinse i pugni per festeggiare. Era un obiettivo di cui aveva bisogno molto. Amorim ha detto che questa stagione sarebbe un montagne russe e contro i ranger, riempiendo tutto l’ascesa e cade in una partita.

“Al momento non ci meritavamo ed era giusto vincere la partita, una partita che sapevamo sarebbe stata difficile”, ha detto Amorim.

“Al momento abbiamo iniziato bene, il ritmo del gioco ci ha aiutato perché è diverso e lo hai sentito. Abbiamo cercato di fare le cose, eravamo meglio con la palla, a volte abbiamo dominato bene all’inizio e poi abbiamo perso il controllo per sette minuti a causa di alcuni passaggi negativi, alcuni incroci, ma poi penso che abbiamo creato le migliori possibilità di vincere la partita e meritava di vincere. “

Era una brutta settimana per lo United, anche secondo i loro standard.

La quarta sconfitta in casa in cinque partite contro Brighton e Hove Albion avevano costretto Amorim a speculare domenica scorsa per ipotizzare se fosse la peggior squadra della storia del club. Mercoledì si è ritirato leggermente in una conferenza stampa, ma ha solo spiegato che avrebbe potuto scegliere le sue parole. Se non altro, ha raddoppiato il sentimento che questo era un punto basso importante.

Non c’è dubbio che Amorim abbia a che fare con ampi problemi nel loro nuovo lavoro. Ma per almeno alcuni giorni potrebbe godere di un po ‘di sollievo dalla distruzione e dall’oscurità. Ciò che è domenica a Fulham è indovinare.

Quando una partita è rimasta in fase di campionato, il Manchester United rimane nella Lega europea in questa stagione nella Lega europea. (Foto: Simon Stacpoole/Offside/Offside tramite Getty Images)

La vittoria sui Rangers lascia lo United al quarto posto sul tavolo della lega europea con un piede in 16 round, ma non è possibile parlare di girare gli angoli. Lo United è stato fortunato.

Fu la squadra temporanea di Rangers, che si costringeva a un altro reindirizzamento difensivo a metà tempo, vedendo che il retro sinistro di Rıdvan Yılmaz si trasferì sul retro e sul retro di destra James Tavernier, che fu costretto a centrare. Lo United ha preso il comando solo nel secondo tempo quando il loro ex portiere Jack Butland è partito Christian EriksenCorno nella tua rete.

“Jack ci ha anche risparmiato più volte nel secondo tempo”, ha dichiarato il capo Philippe Clement dei Rangers.

“Questa è la vita del portiere. Non mi concentrerò su di esso.

Dopo l’errore di Butland, lo United ha avuto la possibilità di mettere il gioco a letto. Hanno quasi pagato il prezzo quando sono stati compensati Cyriel Desser usato Harry MaguireUn errore che si rompe in un equalizzatore con due minuti.

Sarebbe sufficiente condannare la squadra di Amorim a un’altra notte imbarazzante, solo per Fernandes Lisandro MartínezÈ una croce perfetta nel secondo minuto di infortunio.

“Non giochiamo al meglio, ma siamo arrivati ​​all’ultima partita”, ha detto Amorim.

“So che l’avversario è diverso. Non è stato così veloce.

Per cambiare Amorim, un sorriso dopo il tunnel dopo l’ultimo fischio, ma era un’altra notte in cui le dimensioni del suo compito erano brutalmente chiaramente.

Ora sono 13 partite di fila senza una foglia pulita, che è il problema principale quando la squadra non significa obiettivi. Alejandro GarnachoAmad Diallo, Manuel Ugarte E Maguire ha avuto tutte buone possibilità. Lo United ha avuto un totale di 16 colpi con solo il proprio obiettivo e uno sciopero tardivo di Fernandes, che si è presentato.

Garnacho sembrava la più pericolosa minaccia di attacco, ma non vi è alcuna garanzia che sarà nel club il mese prossimo. Twenty -Year -old Argentina International è oggetto di interesse per Napoli e Chelsea e United può seriamente prendere in considerazione una buona offerta a causa della sua incerta situazione finanziaria.

Amorim vuole mantenere lui e il club, idealmente, non vuole mettere all’asta i loro migliori giovani giocatori. Ma questa è la situazione in cui si trovano.

“È un giocatore del Manchester United”, ha detto Amorim mentre chiedeva il futuro dell’ala.

“Era davvero importante per noi oggi e ci vediamo nei prossimi giorni.”

Amorim può solo sperare che Garnacho faccia parte della sua squadra la prossima settimana. Per il momento, può godere della relativa pace che deriva dalla vittoria.

La tempesta non ebbe luogo, ma le nuvole si spezzarono così leggermente.