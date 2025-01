Il Man Utd prenderà una decisione sul trasferimento di Viktor Gyokeres a gennaio

Lo United non firmerà il Gyokeres quest’inverno





È improbabile che il Manchester United persegua un accordo per l’attaccante dello Sporting CP Viktor Gyokeres secondo Sky Sports durante la finestra di mercato di gennaio.



I Red Devils sono stati deludenti in Premier League in questa stagione e hanno preso solo 23 punti dopo venti partite.

Manager Ruben Amorim ha un disperato bisogno di più potenza di fuoco in attacco, ma è improbabile che il club ingaggi Gyokeres dallo Sporting CP.

Gyokeres ha nel contratto una clausola rescissoria da 100 milioni di euro. Lo Sporting CP non accetterà niente di meno per il suo trasferimento quest’inverno.

Lo United non può permettersi una commissione del genere a causa delle preoccupazioni sul PSR e si prevede che aspetterà fino all’estate per presentare una proposta.

A breve termine il club potrebbe ingaggiare un centravanti temporaneo.

Hanno avviato i colloqui con il Paris Saint-Germain per un contratto di prestito per Randal Prima classechi è in disgrazia tra il manager Luis Enrico.

Il club probabilmente dovrà affrontare la concorrenza di Juventus, AC Milan e Tottenham Hotspur nella corsa per il francese.