Lo United vuole affittare Muani con una clausola di acquisto





Il Manchester United resta determinato ad assicurarsi la firma dell’attaccante del Paris Saint-Germain Randal Prima classe secondo Florian Plettenberg .



Il nazionale francese è ritenuto in eccedenza dai campioni della Ligue 1 e potrebbe partire nelle prossime settimane.

Lo United ha già contattato i rappresentanti del giocatore, ma si prevede che dovranno affrontare la concorrenza della Juventus per i suoi servizi.

I Bianconeri sono in trattative avanzate con Les Parisiens per una soluzione, ma lo United è ancora ottimista sulla possibilità di vincere la corsa per la sua firma.

Lo United preferisce darlo in prestito con diritto di riscatto, ma il PSG sembra riluttante ad accettare la sua partenza senza obbligo di riscatto la prossima estate.

Si prevede che le conversazioni si svolgeranno dietro le quinte. Se il PSG dovesse cambiare posizione, la decisione finale potrebbe ricadere sulle spalle di Muani.

L’anno scorso, i Red Devils inizialmente erano favorevoli a ingaggiare Muani, ma alla fine la gerarchia ha approvato Rasmus Hojlund dell’Atalanta.