Il Man Utd sta cercando un accordo di trasferimento per l’ala del Brentford?

Lo United sta cercando un futuro accordo per Mbeumo





Il Manchester United potrebbe avvicinarsi per far atterrare l’ala del Brentford Bryan Mbeumo secondo Fichajes.net.



I Red Devils hanno avuto una stagione poco brillante in Premier League e sono attualmente 13esimi in classifica con 23 punti.

Il club probabilmente valuterà la possibilità di nuovi acquisti, ma difficilmente spenderà molti soldi quest’inverno.

Nonostante ciò i vertici stanno lavorando alle trattative future e sono interessati a portare Mbeumo all’Old Trafford.

Il nazionale camerunese è stato in ottima forma per i Bees con tredici gol e quattro assist in 23 presenze.

Il Brentford è determinato a trattenerlo in questa stagione, ma ciò potrebbe non accadere oltre la stagione in corso.

Lo United è consapevole del desiderio del giocatore di affrontare una sfida più grande e potrebbe fare un’offerta del valore di 42 milioni di sterline per i suoi servizi.

I Red Devils non saranno soli nella corsa. Potrebbero affrontare la concorrenza di Liverpool e Arsenal per l’ala destra.