Il Man Utd vuole suggellare il trasferimento per la stella paraguaiana

Il giovane Cerro Porteno si trasferisce allo United





Il Man Utd annuncerà una mossa per il difensore del Cerro Porteno Diego Leone Questa settimana il 17enne terzino si trasferirà all’Old Trafford con un accordo del valore di circa 7 milioni di sterline. La stella molto apprezzata ha fatto il suo debutto con il club della sua infanzia la scorsa stagione, con lo United che ha battuto il Real Madrid a suo nome.



Leon è arrivato questa mattina al centro di allenamento di Carrington per sottoporsi alle visite mediche e, secondo quanto riferito, ha già concordato termini personali con il Manchester United.

Resta inteso che il giocatore probabilmente salterà la stagione al Cerro Porteno poiché il giocatore è troppo giovane in questa fase per essere convocato nella prima squadra dello United. L’accordo verrà concluso questa settimana e il giocatore si trasferirà ufficialmente a Manchester nel luglio di quest’anno.

Il Real Madrid aveva schierato il suo capo scout per monitorare il giovane in azione, ma Leon aveva già deciso che avrebbe preferito un passaggio in Premier League come allenatore. Ruben Amorim rassicurò il giovane che sarebbe stato sul punto di essere selezionato per la prima squadra entro pochi mesi dal suo arrivo.