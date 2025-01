Il Manchester City è tornato, dice Pep Guardiola dopo la sconfitta di Ipswich

L’allenatore del Manchester City Pep Guardiola ha detto che la sua squadra è tornata quella di sempre dopo la demolizione per 6-0 di Ipswich Town domenica che l’ha portata tra le prime quattro della Premier League.

Il City si è lasciato alle spalle le difficoltà degli ultimi due mesi Phil Piede ha segnato due volte e ha creato un altro gol e Erling Haaland sono andati a segno anche con una vittoria tanto necessaria che li ha portati al quarto posto con 38 punti.

“Siamo davvero contenti, torneremo a fare le cose che hanno caratterizzato questa squadra negli ultimi 10 anni. Sono davvero felice per i tre punti e per essere salito alla qualificazione alla Champions League per la prossima stagione”, ha detto Guardiola a Sky Sports dopo il gioco.

Dopo alcuni sforzi tutt’altro che convincenti prima di Natale, il City ha finalmente trovato il ritmo contro l’Ipswich, con Guardiola impressionato dal modo in cui ha giocato la sua squadra.

“Molto meglio, forse non il nostro migliore, ma più vicino alla coerenza che abbiamo nel nostro gioco… Tutti con la palla erano intelligenti, più veloci, più veloci, tutti sono imparentati. Non puoi essere veloce, intelligente e bravo se tu non siete collegati.” in difesa”, ha detto Guardiola.

Il gol è stato una preziosa lezione di calcio per l’Ipswich, che resta 18esimo in classifica con 16 punti.

Pep Guardiola ha vinto sei titoli di Premier League con il Manchester City. Naomi Baker/Getty Images

“Non abbiamo eseguito il nostro piano di gioco come volevamo. Non si può mai cancellarlo. È sempre stata dura e volevamo dare una buona testimonianza di noi stessi, immagino di no”, ha detto il difensore. Dara O’Shea ha detto.

“Dobbiamo riorganizzarci, rivedere i nostri errori e ripartire. L’importante è imparare da tutto ciò e non lasciarsi trasportare troppo. C’è molta fiducia in questo gruppo e nel club”.