Il Manchester City ha ingaggiato il difensore del Lens Abdukodir Khusanov

Il Manchester City ha completato l’acquisto del difensore del Lens Abdukodir Khusanov.

Il City ha concordato un accordo del valore di 40 milioni di euro (41,6 milioni di dollari) più eventuali aggiunte per il ventenne, che ha firmato un contratto di quattro anni e mezzo all’Etihad Stadium.

Con la maglia numero 45, Khusanov diventerà il primo uzbeko a giocare in Premier League.

“Sono assolutamente felice di unirmi al Manchester City, un club che seguo da molto tempo”, ha detto Chusanov.

“Questa squadra è piena dei migliori giocatori del mondo e non vedo l’ora di incontrarli e giocare al loro fianco.

“E ovviamente Pep Guardiola è uno dei migliori allenatori di tutti i tempi e sono così entusiasta di imparare da lui e migliorare ancora di più il mio gioco.

“È un momento di grande orgoglio per me e per la mia famiglia entrare in un grande club come il Manchester City e sono più che pronto per la sfida”.

Chusanov è il primo acquisto del City nella finestra di gennaio. Seguirà il difensore del Palmeiras Vitor Reis e l’attaccante dell’Eintracht Francoforte Omar Marmoush.

Khusanov è al Lens solo da 18 mesi dopo essere arrivato nel 2023. Ha collezionato 31 presenze con la squadra francese ed è stato convocato 18 volte dall’Uzbekistan.

“Siamo molto felici che si sia unito a noi e siamo tutti molto entusiasti di ciò che porterà”, ha detto il direttore sportivo della città, Txiki Begiritain.

“Per un difensore così giovane, Abdukodir è già molto intelligente e allo stesso tempo forte, aggressivo ed estremamente veloce”. “Lavorare con Pep non farà altro che migliorarlo e quando gli parlo è determinato a migliorare.