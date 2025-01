Il Manchester City insegue la giovane stella brasiliana Vitor Reis – fonti

Il Manchester City è interessato al difensore centrale del Palmeiras Vitor Reis, hanno riferito fonti a ESPN.

Il club sta esplorando la possibilità di un contratto a gennaio con il 18enne nazionale giovanile brasiliano. Reis vale circa 40 milioni di euro (41 milioni di dollari).

Non è chiaro in questa fase se si unirebbe immediatamente alla prima squadra di Pep Guardiola se un accordo con il Palmeiras dovesse andare in porto, o se verrebbe incluso nella squadra maggiore in un secondo momento.

Il City è anche in trattative con RC Lens per un accordo per il 20enne difensore centrale Abdukodir Khusanov. Rafforzare la difesa è diventata una priorità dopo l’infortunio Rubén Diaz, Giovanni Pietre E Nathan Cosa questa stagione.

Fonti hanno detto a ESPN che anche il City sta intensificando gli sforzi per ingaggiarlo Omar Marmoush dall’Eintracht Francoforte questo mese.

Il Francoforte, terzo nella classifica della Bundesliga e ben piazzato in Europa League, vuole trattenere il nazionale egiziano. Sono stati informati dell’interesse del City e si aspettano un’offerta formale nella finestra di gennaio.

Vitor Reis è stato convocato per il Brasile a livello Under 17. Masashi Hara – FIFA/FIFA tramite Getty Images

Marmoush, che ha segnato 18 gol in questa stagione, vale circa 50 milioni di sterline (61 milioni di dollari).

Il City è interessato anche al centrocampista brasiliano Ederson, ma non crede che l’Atalanta sarà disposta a trattare a gennaio per lottare per lo scudetto.