Il meglio della boxe nel 2024: combattenti, risse, KO, sconvolgimenti e altro ancora

Nel 2024, gli appassionati di boxe hanno visto le rivincite attese, vittorie storiche, prestazioni impressionanti e incredibili sorprese.

Molti dei più grandi eventi di boxe dell’anno scorso hanno avuto luogo durante la stagione di Riyadh in Arabia Saudita, che ha visto Oleksandr Usyk e Tyson Fury combattere due volte per il campionato dei pesi massimi, e altri eventi che hanno contribuito a rivitalizzare la divisione glamour.

L’anno scorso ha visto anche la più giovane campionessa indiscussa di boxe femminile e l’introduzione di Netflix nel mondo della boxe con il primo evento di boxe dal vivo della società di streaming. E mentre la vittoria di Jake Paul sul leggendario Mike Tyson è stata protagonista dell’AT&T Stadium di Arlington, Texas, l’evento principale tra Katie Taylor e Amanda Serrano nella rivincita del loro incontro del 2002 è stato un altro classico istantaneo.

E non dobbiamo dimenticare il KO. Con pause impressionanti, soprattutto nei combattimenti per il titolo, questa è stata probabilmente la categoria più difficile da cui scegliere nella nostra lista annuale dei migliori dell’anno.

Per celebrare il meglio di questi lottatori e delle loro performance, Mike Coppinger e Nick Parkinson scelgono il meglio di questo sport.

Combattente maschile dell’anno: Oleksandr Usyk

Oleksandr Usyk, sopra, ha sconfitto Tyson Fury due volte nel 2024 diventando il primo campione indiscusso dei pesi massimi dal 1999, quando si incontrarono per la prima volta a maggio. Nick Potts/PA Immagini tramite Getty Images

Usyk è il nostro vincitore schiacciante per il massimo onore dopo la migliore campagna della sua carriera nella Hall of Fame.

Usyk (23-0, 14 KO) è diventato il primo campione indiscusso dei pesi massimi in quasi 25 anni quando ha inflitto a Tyson Fury la prima sconfitta della sua carriera a maggio. Anche l’ucraino ha fatto il suo lavoro alla moda: nel 9° round ha sferrato 14 pugni senza risposta ed è stato sull’orlo di una vittoria per interruzione e di un atterramento.

La migliore prestazione della carriera ha spinto Usyk al primo posto nella classifica pound for pound di ESPN. Nella rivincita di dicembre, la medaglia d’oro olimpica ha lasciato senza dubbio ancora più chiaro con una vittoria unanime su Fury, che superava Usyk di quasi 60 libbre.

La coppia di vittorie ha consolidato Usyk come il più grande peso massimo della sua generazione. — Coppinger

Combattente femminile dell’anno: Gabriela Fundora

Gabriela Fundora, sopra, ha ottenuto tre vittorie nel 2024, incluso un KO tecnico al settimo round di Gabriela Celeste Alaniz a novembre, diventando la campionessa indiscussa dei pesi mosca femminile. Cris Esqueda/Golden Boy/Getty Images

Fundora è diventata la più giovane campionessa mondiale indiscussa di boxe vincendo tutti e quattro i principali titoli dei pesi mosca a novembre all’età di 22 anni. La storica vittoria ha anche reso Fundora la stella emergente della boxe femminile nel 2024.

Dopo due difese della cintura IBF all’inizio dell’anno, Fundora (15-0, 7 KO) ha conquistato i titoli WBC, WBO e WBA in uno scontro indiscusso al settimo round con Gabriela Celeste Alaniz a Las Vegas. Conosciuta come “Sweet Poison”, la californiana ha fermato sette dei suoi 15 avversari, un’impresa particolarmente distruttiva per la boxe femminile, e ha sostituito Alaniz come peso mosca numero 1 di ESPN.

L’altezza di Fundora (5 piedi e 9) si è rivelata decisiva nei combattimenti quest’anno. Gabriela e suo fratello maggiore, il 27enne Sebastian Fundora, sono il primo fratello e sorella a detenere un titolo mondiale di boxe contemporaneamente, sconfiggendo Daniel e Caroline Dubois dopo che Caroline è stata promossa a campionessa a dicembre. Fundora, una delle migliori lottatrici sotto i 25 anni di ESPN, ha il potenziale per succedere ad Amanda Serrano come la più grande stella della boxe femminile dei pesi gallo.

La numero uno libbra per libbra di ESPN Claressa Shields (15-0, 3 KO), che ha vinto i titoli mondiali dei pesi massimi e dei pesi massimi leggeri nel suo unico incontro dell’anno, ha vinto un KO al secondo round su Vanessa Lepage-Joanisse a luglio e ora detiene cinque titoli mondiali nelle divisioni di peso, ha avuto anche un anno straordinario, ma le prestazioni di Fundora sono solo superiori. — Parkinson

Partita maschile dell’anno: Oleksandr Usyk UD12 Tyson Fury

Oleksandr Usyk, a sinistra, ha sconfitto Tyson Fury per scissione il 18 maggio a Riyadh, Arabia Saudita. Mohammed Saad/Anadolu tramite Getty Images

Usyk sceglie qui la nostra prossima scelta migliore per il suo classico incontro istantaneo dei pesi massimi con Fury a maggio.

Le dimensioni contano qui, e gli incontri non sono molto più grandi di quanto i pugili a due stelle mettano in gioco i loro record imbattuti per determinare la supremazia dei pesi massimi.

La lotta è stata caratterizzata da numerosi cambiamenti di slancio poiché Fury ha guidato l’azione iniziale prima che Usyk cambiasse definitivamente la situazione in quel cruciale nono round per guadagnare una vittoria divisa.

Ci sono stati molti round difficili da segnare poiché Fury ha vinto l’incontro con un punteggio, ma gli eccellenti pugni puliti di Usyk insieme a 10-8 round 9 gli hanno fatto guadagnare un combattimento emozionante e il campionato indiscusso.

Il primo incontro sarebbe stato sempre duro e la rivincita di dicembre, pur essendo stata una bella lotta, non si è avvicinata minimamente alla partita di maggio in termini di azione e intrattenimento. — Coppinger

Lotta femminile dell’anno: Katie Taylor UD10 Amanda Serrano

giocare 0:56 Katie Taylor sconfigge Amanda Serrano con una decisione controversa Katie Taylor sconfigge Amanda Serrano e rimane la campionessa indiscussa all’AT&T Stadium.

La rivincita di Taylor con Serrano ha prodotto un’incredibile esibizione di boxe femminile nel più grande incontro femminile di tutti i tempi. In occasione della vittoria di novembre della superstar dei social media Jake Paul su Mike Tyson all’AT&T Stadium di Arlington, Texas, Taylor e Serrano hanno prodotto un incontro serrato, intenso e competente che è stato visto da circa 74 milioni di spettatori dal vivo in tutto il mondo su Netflix.

Taylor vinse, come nel loro primo incontro, e il punteggio fu ancora una volta contestato. Ciò che era fuori dubbio era la qualità mostrata da Taylor (24-1, 6 KO), 38 anni, e Serrano (47-3-1, 31 KO), 36 anni. Era la pubblicità perfetta per la boxe femminile da parte di due delle migliori al mondo (Taylor è n. 2 e Serrano è n. 3 nell’ultima classifica pound for pound di ESPN).

Si sono uniti per lanciare l’incredibile cifra di 1.263 pugni in 10 round da due minuti. Entrambi hanno avuto periodi di dominio ma sono stati difficili da separare in alcuni round. I 324 pugni di Serrano da parte di una donna in un incontro sono stati i massimi nella storia di CompuBox, ma Taylor ha preso la decisione 95-94, 95-94, 95-94 di mantenere i suoi indiscussi titoli welter junior.

Taylor e Serrano sono emersi vittoriosi dal combattimento e la boxe femminile ha potuto solo trarre vantaggio dall’esposizione che lo sport ha ricevuto dai loro sforzi. — Parkinson

KO maschile dell’anno: Angelo Leo KO10 Luis Alberto Lopez

giocare 1:46 Angelo Leo paragona Venado Lopez al candidato al KO dell’anno Angelo Leo ha bisogno di un pugno per livellare Venado Lopez e rivendicare la cintura IBF per il candidato ad eliminazione diretta dell’anno.

Questa è stata la scelta più difficile con così tanti rulli ad eliminazione diretta tra cui scegliere. Alla fine, con pochissime separazioni in campo, Leo (25-1, 12 KO) ha preso gli onori vincendo il titolo con il suo brutale KO di Lopez e lo ha fatto da grande perdente: Leo era un perdente di +350 all’ingresso nel torneo . combattere, secondo ESPN BET.

La lotta per il titolo IBF dei pesi piuma è stata estremamente competitiva prima che Leo facesse perdere i sensi a Lopez con un singolo gancio sinistro nel 7° round. Lopez (30-3, 17 KO) colpì immediatamente la tela sulla schiena quando il jab andò a segno.

Leo è diventato campione per la prima volta con tutte le probabilità contro di lui e lo ha fatto con stile. — Coppinger

Turbato maschile dell’anno: Bruno Surace KO6 Jaime Munguia

giocare 0:56 Bruno Surace ha ottenuto una straordinaria vittoria su Jaime Munguia nel 6° round Bruno Surace in qualche modo tira fuori un incredibile sconvolgimento di Jaime Munguia attraverso il sesto round ad eliminazione diretta.

Munguia, ex campione dei pesi medi junior, era un favorito di -2.500 su ESPN BET quando salì sul ring per un incontro casalingo di routine a Tijuana, in Messico, a dicembre.

Surace (26-0-2, 5 KO) era poco più che un ripensamento: un pugile leggero che non aveva mai combattuto fuori dalla Francia con soli quattro ko in 27 incontri professionistici.

Non c’era alcuna indicazione che Surace stesse reagendo. Munguia (44-2, 35 KO) è stato classificato n. 3 da ESPN con 168 libbre, e la sua unica sconfitta in carriera in quel momento è arrivata all’inizio dell’anno in una decisione su Canelo Alvarez.

Tutto sembrava andare secondo i piani quando Munguia ha eliminato Surace al 3° round. Ma si alzò dalla tela e colse la sua prima grande opportunità sul grande palco. Ha trovato una paga sporca nel sesto round quando un destro ha fatto scendere Munguia a 10. Il conteggio dell’arbitro sembrava essere veloce, ma non importava: Munguia chiaramente non era in grado di continuare.

Top Rank, che ha appena ingaggiato Munguii a settembre, aveva in programma di eguagliarlo nel 2025 con il miglior potenziale cliente Christian Mbilli. Munguia cercherà invece la vendetta dopo aver esercitato la clausola di rivincita con Surac a dicembre. — Coppinger

Prospettivo maschile dell’anno: Moses Itauma

Il peso massimo Moses Itauma ha ottenuto quattro vittorie consecutive nel 2024 e nessuno di questi incontri è andato oltre il secondo round. Richard Pelham/Getty Images

Itauma sembra un futuro campione dei pesi massimi dopo il suo anno di successo.

Il nativo slovacco, che combatte fuori dall’Inghilterra, ha gareggiato quattro volte nel 2024 – tutte vittorie con interruzione – e ha concluso gli onori di casa con uno scioccante TKO al primo turno di Demsey McKean sulla carta Usyk-Fury 2.

McKean è durevole e rappresenta un grande passo avanti nella classe per Itauma. Lui solo ha travolto l’australiano con le sue combinazioni fulminee: due knockdown dalla mano sinistra hanno messo fine alla partita di apertura.

McKean non è stato fermato da Filip Hrgovic fino al 12° round dell’anno scorso, quindi è estremamente impressionante che Itauma sia riuscito a mettersi al lavoro così velocemente, soprattutto nel suo undicesimo incontro da professionista.

Itauma (11-0, 9 KO) ha compiuto 20 anni solo una settimana dopo l’incontro, e ora che ha superato la sua prima prova del nove a pieni voti, dovrebbe affrontare una concorrenza più dura nel 2025 prima di lottare per un titolo mondiale l’anno prossimo . . — Coppinger

Allenatore dell’anno: Robert Garcia

Da dietro, l’allenatore Robert Garcia ha portato Jesse “Bam” Rodriguez a due shutout nel 2024. Melina Pizano/Matchroom

L’ex campione dei pesi leggeri junior, a lungo considerato uno dei migliori allenatori di questo sport, si è goduto un altro anno come secondo classificato.

Il suo miglior allievo, Jesse “Bam” Rodriguez, ha avuto la sua migliore stagione fino ad oggi con un KO al settimo round del futuro Hall of Famer Juan Francisco Estrada con un colpo al corpo a giugno.

Rodriguez (21-0, 14 KO) ha mantenuto il suo titolo di 115 libbre con un’altra prestazione dominante, un KO al terzo round dell’ex campione Pedro Guevara a novembre.

L’altro miglior combattente di Garcia, Vergil Ortiz Jr., non ha combattuto affatto nel 2023, ma è tornato in pista l’anno scorso con una serie di tre incontri culminati in un’emozionante vittoria decisiva su Serhii Bohachuk ad agosto. Come Rodriguez contro l’Estrada, Ortiz (22-0, 21 KO) è uscito dal campo per ottenere la più grande vittoria della sua carriera.

La vittoria ha spinto Ortiz alla sua sfida più dura, uno scontro con l’ex campione Israil Madrimov il 22 febbraio.

Il 49enne allena anche molti talenti emergenti nella sua omonima accademia di boxe nel sud della California. — Coppinger

Direttore dell’anno: Keith Connolly

Il manager della boxe Keith Connolly, di estrema sinistra, ha assicurato un pacchetto a otto cifre per Edgar Berlanga, che combatterà contro Canelo Alvarez a settembre. Tayfun Coskun/Anadolu tramite Getty Images

Connolly è conosciuto nei circoli della boxe come un ragazzo che ottiene un sacco di dollari per i suoi combattenti. Forse ha fatto il suo miglior lavoro fino ad ora nel 2024, assicurando in qualche modo un pacchetto a otto cifre per Edgar Berlanga per combattere Canelo Alvarez a settembre.

I combattenti guadagnano regolarmente la carriera delle migliori stelle della boxe, ma Berlanga non era un incontro che nessuno chiedeva. Tuttavia, ha lasciato 10 milioni di dollari più ricchi. Per far entrare Berlango nella lotta, Connolly ha prima negoziato il rilascio di Berlango dall’incarico superiore.

Connolly ha anche collezionato quasi otto cifre per Filip Hrgovic in diversi incontri, culminati nella sconfitta del titolo dei pesi massimi contro Daniel Dubois a giugno.

Connolly ha concluso l’anno aggiungendo un campione alla sua scuderia dopo che Richardson Hitchins ha battuto Liam Paro.

Ora Connolly sta cercando di completare un accordo redditizio per Conor Benn per affrontare finalmente Chris Eubank Jr in primavera. — Coppinger