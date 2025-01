Il Milan confida nel prestito a Rashford

Notizia » Novità sull’Eredivisie » Notizie dal Manchester United

Rashford va in prestito allo United





Il Milan è sempre più fiducioso che venga siglato un accordo Marco Rasford dal Man Utd sarà possibile questa finestra di mercato di gennaio poiché i rappresentanti di Rashford sono stati in Italia per discutere un accordo con i dirigenti del club del Milan. A Rashford è stato detto che è libero di lasciare l’Old Trafford e non è obbligato dal nuovo allenatore Ruben Amorim .



Lo United sta cercando di liberare spazio nella squadra per un nuovo acquisto, e a Rashford è stato detto che può partire in prestito. Il Barcellona era interessato a Rashford e anche gli ammiratori di lunga data del Paris St Germain potrebbero fare una mossa in ritardo per il nazionale inglese.

Resta inteso che Rashford preferisce restare in Inghilterra, ma finora il Manchester United non ha ricevuto offerte per l’attaccante.

Graham PotterIeri, a chi è stato appena nominato allenatore del West Ham, è stato chiesto se gli Hammers avrebbero fatto un passo per Rashford e non hanno escluso una possibile mossa per l’attaccante.

Tuttavia, il Milan è saldamente in pole position per assicurarsi un trasferimento per Rashford, con l’inglese che probabilmente si unirà ad un nuovo club prima della fine di gennaio.