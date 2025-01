Il Milan punta su João Félix e il Manchester United come fonti alternative a Marcus Rashford

Il Milan valuta il prestito al Chelsea João Felix e la coppia del Manchester United Joshua Zirkzee E Rasmus Højlund dopo aver accettato la sconfitta nel loro inseguimento Marco Rashfordfonti hanno detto a ESPN.

Feyenoord e Messico attaccanti Santiago Giménez è un altro obiettivo preso in considerazione dal Milan per il trasferimento definitivo del difensore inglese Fikayo Tomori lascerà il club italiano a pagamento questo mese poiché si è reso disponibile un posto per giocatori extracomunitari.

Il Milan ha fissato una scadenza per lunedì per lo United e l’attaccante inglese Rashford per impegnarsi in prestito a San Siro dopo i colloqui con il campo dei giocatori e lo United.

Tuttavia, fonti hanno detto a ESPN che il Milan ora accetta che il 27enne stia aspettando altre opzioni dopo aver chiarito che è favorevole al trasferimento al Barcellona se la squadra della Liga può creare spazio sul proprio monte ingaggi perdendo giocatori marginali. .

Con Rashford che rifiuta la possibilità di unirsi al club, il Milan è ora pronto a completare un accordo per il difensore del Manchester City Kyle Walker riempi il tuo spazio rimanente per i giocatori extra-UE.

Ma dopo aver perso Rashford, il Milan resta a caccia di un attaccante, con fonti che dicono che il club sta esplorando la possibilità di ingaggiare uno tra João Félix, Zirkzee o Højlund.

L’attaccante portoghese João Félix si è trasferito allo Stamford Bridge dall’Atletico Madrid per 46,3 milioni di sterline (53,2 milioni di dollari) lo scorso agosto, ma il 25enne ha collezionato solo 19 presenze con il Chelsea in questa stagione, completando 90 minuti in solo uno di quelli in campionato. Lega di Premier League. opportunità.

Fonti dicono che l’ex attaccante del Benfica e del Barcellona è l’opzione preferita del Milan dopo il mancato acquisto di Rashford, ma c’è interesse anche per Zirkzee e Højlund vista la volontà dello United di stringere accordi questo mese nel tentativo di rafforzare la rosa dell’allenatore Ruben Amorim.

Sia Zirkzee che Højlund sono passati allo United dopo aver impressionato in Serie A con Bologna e Atalanta, ma i due attaccanti hanno faticato a segnare con costanza in Premier League.

Fonti hanno detto che lo United avrebbe bisogno di ingaggiare un altro attaccante prima di permettere a Zirkzee o Højlund di partire in prestito, ma con anche la Juventus interessata alla coppia, la prospettiva che uno dei giovani attaccanti lasci l’Old Trafford questo mese è reale, anche quando Rashford. trova un nuovo club.