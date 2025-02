Il n. 4 UConn termina il n. 7 VINCIO DI 71 partite della Carolina del Sud sulla rotta 87-58

La guardia Azzi Fudd ha segnato 28 punti e il n. 7 UConon ha chiuso il n. 4 nella vittoria in casa in 71 partite della Carolina del Sud l’87-58 vincente domenica.

L’attaccante Sarah Strong ha aggiunto 16 punti e 13 rimbalzi a Huskies (24-3), che avevano perso quattro contro i Gamecock al più tardi. Paige Bueckers aveva 12 punti, 10 aiuto e sette rimbalzi, mentre UConn ha preso il controllo negli ultimi tempi nell’area di apertura ed era a metà di 22 punti.

Il campione insolitamente in difesa della Carolina del Sud non è stato in grado di rispondere e ha perso per la prima volta in casa, poiché lo stato della Carolina del Nord ha vinto i Gamecocks 54-46 il 3 dicembre 2020. Si è conclusa nella quarta vittoria casalinga della divisione femminile nella storia del basket .

Il Fudd ha seguito le migliori prestazioni a 34 punti della sua carriera con una vittoria su St. John’s mercoledì con un gamecocks. Aveva sei 13 puntatori di Ucononn, quattro dei quali erano nel terzo trimestre per ripristinare tutte le speranze della Carolina del Sud.

Joyce Edwards aveva 17 punti per guidare la Carolina del Sud (23-3).

La vittoria di UCononn potrebbe scuotere l’immagine del torneo I NCAA della divisione femminile, mentre Huskies è stato proiettato su semi n. 2, mentre i Gamecock erano il seme NCAA numero uno nella prima rivelazione del comitato di basket domenica.

Garanzia

UConn: È stata una grande vittoria per Huskies che è caduto in un altro avversario della SEC, nel Tennessee, 80-76, all’inizio di questo mese. Giocare a un Fudd sano a questo livello Ucononn potrebbe essere una competizione di campionato.

Carolina del Sud: Gamecocks aveva perso un totale di tre partite nelle ultime tre stagioni e il Texas # 3 scorsa domenica prima di domenica era stato inviato a Rewind. Coach Dawn Staleyn deve trovare risposte in fretta.

Un momento importante

UConn ha rintracciato 11-9 all’inizio del cestino di Edwards. Quindi Huskies ha preso il controllo di 22-3 nei successivi 10 minuti e ha portato a 45-23.

Tastiera

La Carolina del Sud è arrivata a suonare più di otto dipinti. UConn lo girò attorno, mantenendo 48-29 benefici in un bicchiere.

Prossimo

Ucononn continuerà il viaggio a tre giochi a Seto Hall mercoledì sera. La Carolina del Sud terminerà tre partite contro l’Arkansasia giovedì sera.

Reporting Associated Press.

Vuoi grandi storie consegnate alla tua casella di posta? Crea o accedi al tuo account Fox Sports, segui campionati, squadre e giocatori per ottenere una newsletter personale quotidianamente Sinistra