Il n. 9 Marquette vince problemi errati, inizio lento per una vittoria di 78-69 da Butler

Stevie Mitchell ha segnato 10 dei suoi 22 punti più alti nella sua partecipazione centrale di cinque minuti, che ha aiutato il n. 9 Marquette a vincere le idee sbagliate di Kam Jones per vincere Butler 78-69 martedì sera.

Mitchell ha classificato 9-14 campi E ha anche avuto cinque rimbalzi.

The Golden Eagles (18-3, 9-1 Big East) ha vinto il terzo direttamente per rimanere legati alla top 15 della St. John League, nonostante siano state perse per il suo miglior giocatore, quasi 10 minuti dopo aver disegnato il suo quarto errore a 13 anni : 32 per giocare. Jones si è concluso con 17 punti.

Jahmyl Telfort ha ricevuto 24 punti per Butler (9-12, 2-8). Patrick McCaffyry ha aggiunto 12 quando Bulldogs ha perso 10 volte in 12 partite.

Butler ha dominato la maggior parte della prima metà e ha portato a 42-35 a metà. Jones ha aiutato Marquet a prendere il comando nella seconda metà in anticipo. Ma mentre disegnava la sua quarta corrente, Mitchell ha segnato sette punti nella corsa 12-3, che ha dato a Marquette un vantaggio di 61-52 9:37 a sinistra. Più tardi, ha aggiunto un nuovo 3-pointer a 64-54.

No. 9 Marquette Golden Eagles vs Butler Bulldogs Highlights | Fox College hops

Garanzia

MARQUETTE: La squadra di Coach Shakka Smart ha mostrato una vera grazia mentre Jones andava in panchina. Potrebbe essere un segno che queste aquile dorate sono costruite per durare durante le conseguenze.

Butler: Bulldogs sembrava essere in prima linea per tornare a .500 durante le tre partite precedenti. Ma hanno fatto un passo indietro nella seconda metà.

Un momento importante

Mentre Jones era Marquette girò la pressione di difesa e non permetteva il cestino per quasi cinque minuti.

Tastiera

Butler era 5-10 con un puntatore 3 nel primo tempo, ma 1 su 12 nella seconda metà.

Prossimo

Marquette accoglie n. 25 Connecticut, un doppio campione nazionale difensivo di Milwaukee sabato. Butler sta cercando di riprendersi venerdì a Georgetown.

Reporting Associated Press.

