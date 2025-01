Il Napoli prende la decisione sul trasferimento di Marcus Rashford

Rashford non voluto dal Napoli





Il Napoli, gigante della Serie A, non ha intenzione di firmare Marco Rashford in qualsiasi tipo di accordo questo inverno, secondo Matteo Moretto .



Il nazionale inglese è considerato in eccedenza rispetto ai requisiti dello United e il suo agente sta già parlando con i club interessati.

Milan e Juventus hanno contattato il rappresentante di Rashford, mentre è atteso un intervento anche dal Borussia Dortmund.

Ultimamente al Napoli è stato accreditato l’interesse, ma Antonio ConteLa squadra non ha alcun desiderio di perseguire un accordo per il 27enne asso.

La notizia potrebbe essere un duro colpo per i Red Devils.

Lo United ha valutato la possibilità di offrire a Rashford un accordo giocatore più contanti Khvicha Kvaratskhelia questo mese.

Con il Napoli non entusiasta, i Red Devils potrebbero non essere in grado di permettersi Kvaratskhelia, che è valutato dall’Italia oltre 60 milioni di sterline.

Lo United non può spendere ingenti somme quest’inverno a causa dei problemi del PSR. A causa dell’interesse diffuso, probabilmente mancherà Kvaratskhelia.

Anche PSG, Chelsea e Liverpool vogliono ingaggiare il georgiano.