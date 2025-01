Il Nebraska colpisce il terzo avversario di classifica con un 80-74 OT Win n. 18 Illinois

Brice Williams ha segnato otto punti e si è concluso con 27 quando il Nebraska ha concluso il tubo perdente a sei partite con 80-74 Victory n. 18 Illinois di giovedì sera.

Brice Williams fa la vittoria 80-74 del Nebraska del sigillo jumper sull’Illinois

Gli Huskers (13-8, 3-7 Big Ten) non hanno mai rintracciato l’avversario terzo nella stessa stagione per la prima volta dopo il 2013-14.

L’Illinois (14-7, 6-5) ha perso per la prima volta in dieci incontri con Huskers e per la prima volta in quattro visite alla Pinnacle Bank Arena.

Connor Essegian ha segnato 14 punti in panchina e Juwan Gary ha aggiunto 13 husker.

Kasparas Jakucionis ha guidato Illin con 18 punti, Will Riley ha segnato quattro 3 puntatori e ha segnato 16 punti e Dra Gibbs-Lawhorn ha aggiunto 15.

Williams ha realizzato tre colpi consecutivi e un paio di tiri liberi in modo che Husker abbia aumentato otto punti negli straordinari. Ha rotto il tiro a 72 ginocchia dalle ali, muscoloso nel cestino interno e poi ha colpito il maglione entry-level.

Garanzia

Illinois: Tomislav Ivisic, 7 piedi-1 e il secondo capocannoniere della squadra, hanno perso la sua terza partita consecutiva con la mononucleosi. Illini ha perso quattro degli ultimi sei.

Nebraska: Huskers ha trovato la propria identità come squadra accidentata e di difesa, mantenendo il 28% di tiro al 2le nel primo tempo e il 35,6% della partita.

Un momento importante

Il 3-pointer di Gibbs-Lawhorn con 47,2 secondi rimasti nel regolamento ha portato l’Illinois al pareggio per la prima volta dopo la partita. È entrato in gioco sparando al 29% 3s.

Tastiera

Gli Husker, che hanno risposto a sei scambi della loro stagione, hanno ricevuto 17 punti per l’Illinois da 17 entrate.

Prossimo

L’Illinois ospita lo stato dell’Ohio domenica e il Nebraska visiterà il n. 16 in Oregon lo stesso giorno.

Reporting Associated Press.

