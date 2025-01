Il nucleo veterano dell’Ohio State è tornato per completare i lavori in corso

La classe di reclutamento 2021 dell’Ohio State era tra le migliori del paese, classificata al secondo posto a livello nazionale con sette potenziali clienti a cinque stelle, e alla fine della stagione 2023 aveva ampiamente mantenuto la sua promessa, compilando un record di 32-4 su tre regolari stagioni.

Ma per molti membri di quella classe, c’erano ancora dei conti in sospeso – vale a dire, battere il Michigan e vincere un campionato nazionale – che sono diventati il ​​fulcro del discorso sul ritorno a Columbus.

Almeno otto giocatori che avrebbero dovuto essere selezionati nel draft NFL, alcuni dei quali al primo turno, hanno deciso di rimanere a scuola, con l’obiettivo di aggiungere un po’ di bling alle loro sgargianti vittorie e sconfitte. Nonostante la prima parte della loro serie di gol – i Buckeyes hanno perso la quarta partita consecutiva di rivalità contro i Wolverines – sono ancora in grado di consegnare il premio finale quando affronteranno il Texas nelle semifinali dei College Football Playoff al Goodyear Cotton venerdì sera. Ciotola (7:30 ET, ESPN).

“Quando guardi indietro, vuoi poter dire ai tuoi figli, alla tua famiglia, alle persone che ami che hai vinto qualcosa”, ha detto il curatore senior Emeka Egbuka. “Non abbiamo vinto davvero nulla ed è per questo che siamo tornati.

“D’altra parte, perdi l’ultima partita (contro il Michigan) e fa male. Farà sempre male, ma proprio come prima di questa stagione, abbiamo unito le mani e detto che abbiamo ancora la possibilità di vincere il grande premio, il campionato nazionale. campionato.” .

“Facciamolo.”

Anche senza una vittoria sul Michigan, la classe 2021 ha la possibilità di lasciare un’eredità duratura all’Ohio State. Il gruppo, che comprendeva 17 reclute ESPN 300, non è del tutto intatto. Il quarterback Kyle McCord si è trasferito al Syracuse dopo la stagione 2023 e il ricevitore Marvin Harrison Jr., che se n’è andato da junior l’anno scorso, è stata la scelta numero 1. 4 nel Draft NFL. Poi c’è il quarterback dell’Ohio State, che affronterà il Texas al Cotton Bowl, Quinn Ewers, che ha trascorso il semestre 2021 a Columbus, ha giocato una partita contro il Michigan State e poi si è trasferito in Texas.

Ma chi resta ha un legame forte.

Jack Sawyer, che ha contribuito a rimettere insieme i Buckeyes, festeggia contro l’Oregon. Brian Rothmuller/Icon Sportswire

“Questo gruppo, il gruppo ’21, ne ha passate tante”, ha detto il running back senior TreVeyon Henderson. “Questo è un momento speciale per tutti noi essere in questa posizione, essere lì l’uno per l’altro, rimanere impegnati l’uno con l’altro come lo siamo noi.

“Questa stagione non è stata perfetta. Non siamo perfetti, ma ci siamo appoggiati l’uno all’altro per andare avanti, per rimanere concentrati, e siamo ancora qui a lottare per giocare l’uno con l’altro finché non ci saranno più partite”. giocare.”

Jack Sawyer è cresciuto a Pickerington, Ohio, a circa 17 miglia da Columbus, e si è impegnato con i Buckeyes quando era al secondo anno di scuola superiore. È stato uno dei leader nel riportare indietro così tanti dei suoi compagni di squadra in questa offseason.

Certo, la volontà dello Stato dell’Ohio di mediare operazioni lucrative NIL e di mettere insieme un elenco di 20 milioni di dollari è stata una parte importante della fidelizzazione. Ma c’era anche un senso di vuoto nella classe 2021 derivante dal fatto che non abbiamo fatto ciò per cui tutti i giocatori vengono nello stato dell’Ohio: battere il Michigan, vincere i campionati Big Ten e vincere i campionati nazionali.

“Jack era entusiasta di cosa significasse per lui lo stato dell’Ohio e di cosa avremmo potuto fare per lasciare il tipo di segno che volevamo nel programma, specialmente per i ragazzi cresciuti nello stato”, ha detto il difensore Ty Hamilton, a. quinta elementare anche da Pickerington.

Sawyer e il suo collega difensivo JT Tuimoloau hanno collaborato nel 2021, e nessuno dei due ha perso l’entità di questa seconda possibilità di portare finalmente a termine il lavoro.

“È speciale”, ha detto Sawyer, membro della difesa dell’Ohio State che ha ottenuto otto licenziamenti nella vittoria per 41-21 dei quarti di finale del Rose Bowl sull’Oregon, che ha battuto l’Ohio State 32-31 a Eugene all’inizio di questa stagione. “Voglio dire, ne abbiamo appena parlato. Quando guardi indietro a dove eravamo al primo anno, e siamo così diversi come persone e come giocatori. Quindi siamo davvero entusiasti di avere un’altra possibilità.”

I Buckeyes sicuramente ne hanno tratto il massimo. Devono ancora perdere nelle prime due partite di playoff, costruendo un vantaggio di 21-0 nel primo quarto contro il Tennessee e un vantaggio di 34-0 nel secondo quarto contro l’Oregon. In quelle due partite, hanno collezionato 12 sack di quarterback, non ne hanno concessi nessuno e hanno ceduto una media di 3,8 yard per giocata in difesa.

Ma il dolore per la quarta sconfitta consecutiva contro il loro odiato rivale, quando Ohio State era uno dei favoriti per tre touchdown in casa, punge ancora.

“Fa schifo quello che è successo alla fine (della stagione regolare)”, ha detto il guardalinee offensivo senior Donovan Jackson. “Nessuno lo odia più di noi. Spero che la gente lo sappia. Ma sappiamo cosa vuol dire andare ai playoff e vincere, e questo significa giocare secondo le nostre capacità”.

“Questo è tutto ciò su cui siamo concentrati in questo momento, non quello che qualcuno ha detto di noi o qualsiasi altra cosa che è accaduta in passato. Il modo in cui guardiamo la cosa, tutti in questa squadra, è che il nostro miglior gioco è ancora fuori.” .”

Il placcaggio difensivo senior Tyleik Williams ha aggiunto: “Quella partita non è andata come volevamo e, una volta entrati nei playoff, ci siamo riuniti e abbiamo detto: ‘Abbiamo una possibilità per riuscirci. Ecco, una”. .””

Sawyer era furioso dopo la partita del Michigan quando alcuni giocatori dei Wolverines posizionarono una bandiera “Blocco M” nel mezzo del campo Horseshoe, simile a quella alla fine della partita del 2022, e ne seguì una rissa che dovette essere sedata. dipendenti e polizia.

Sawyer strappa la bandiera del Michigan dall’asta e la getta a terra. Mentre veniva trattenuto da un dipendente, il video lo riprendeva mentre urlava: “Non metteranno più la bandiera sul nostro campo, fratello!”

Quella passione ha permeato l’intera squadra durante la postseason, e i Buckeyes l’hanno usata come carburante, in particolare alcuni dei giocatori più giovani e membri del portale che hanno visto quanto fosse doloroso per i veterani affrontare di nuovo il Michigan e poi ascoltare le conseguenze quasi un mese prima. la prima partita di playoff.

“Sono una squadra arrabbiata e abbiamo giocato in quel modo”, ha detto il quarterback Will Howard, trasferitosi dal Kansas State in questa stagione. “Vedi ragazzi come Jack, JT e Donovan, tutti i ragazzi che sono tornati e quanto hanno messo nel programma, e segui il loro esempio.

TreVeyon Henderson, parte del corso di reclutamento 2021 dell’Ohio State, si libera e segna un touchdown contro l’Oregon al Rose Bowl. Immagini di Jayne Kamin/Oncea-Imagn

Una delle chiavi, secondo il coordinatore offensivo Chip Kelly, è stata trovare il giusto mix tra acquisizioni di portali e acquisizioni di veterani. Al giorno d’oggi del football universitario, è raro che un programma del calibro dell’Ohio State abbia così tanti studenti del quarto e quinto anno.

“La loro leadership è stata straordinaria, soprattutto con i ragazzi che abbiamo aggiunto che hanno avuto esperienza e hanno giocato ad alto livello”, ha detto Kelly, che è stato capo allenatore sia nella NFL che nei collegiali. “Sono stati costanti, non hanno lasciato che nulla li disturbasse dall’esterno. Tutti attraversano alti e bassi. Non vincerai ogni settimana e poi diventa: ‘Come reagisci?’ Abbiamo un gruppo senior che ha risposto nel modo giusto.

“Sono tornati per una ragione e hanno ancora la possibilità di farlo. Sanno cosa c’è in gioco.”

Tuimoloau, leader dell’Ohio State con 17 contrasti per sconfitta e 10 licenziamenti, ammette che le fondamenta del programma sono state un po’ scosse dopo la sconfitta in Michigan. Ma ha ricordato a se stesso e a tutti coloro che lo circondavano che una singola sconfitta, anche dolorosa come quella contro il Michigan, non rovinerà una stagione.

“Una cosa che posso dire di questa squadra è che abbiamo costruito le nostre fondamenta su qualcosa che è più grande di quello che si vede sul campo di calcio”, ha detto Tuimoloau. “Solo per affrontare quelle prove, amico, non potrei essere più grato per questo. Ci ha avvicinato. Ci ha permesso di guardare davvero tutto da una prospettiva diversa e continuare a decidere se vuoi separarci e allargarci.” oppure restate vicini e continuate a lavorare per raggiungere l’obiettivo.”

Mentre i veterani sono stati una forza costante per l’Ohio State in questa rinascita post-stagionale, la dinamica matricola Jeremiah Smith ha fornito tensione con quattro ricezioni da touchdown e 290 yard in ricezione in due partite di playoff.

Smith ha detto che aveva molti mentori in questa squadra, ma non aveva bisogno che gli venisse detto nulla dopo la sconfitta nel Michigan.

“Quei ragazzi non hanno lasciato che finisse così”, ha detto Smith. “Ne hanno passate troppe e la loro leadership ha sollevato il resto della squadra.

“Non doveva succedere di nuovo.”