Il numero 1 Auburn supera il numero 6 Tennessee 53-51 mentre Johni Broome ritorna dall’infortunio

Miles Kelly ha segnato una tripla a 30 secondi dalla fine e Johni Broome ha segnato 16 punti e 13 rimbalzi al suo ritorno in formazione mentre il numero 1 Auburn ha esteso la sua serie di vittorie consecutive a 11 partite con una vittoria per 53-51. 6 Tennessee sabato sera.

La difesa fisica del Tennessee ha tenuto Auburn (18-1, 6-0 SEC) al minimo stagionale. La tripla di Kelly su passaggio di Broome ha trasformato un deficit di due punti in un punto di vantaggio.

Il Tennessee ha avuto la possibilità di prendere il comando negli ultimi secondi, ma il tentativo da 3 punti di Zakai Zeigler dei Vols è fallito.

Broome, un alto 6 piedi e 10, 240 libbre del quinto anno senior e preseason Associated Press All-American – è tornato in azione per la prima volta da quando ha subito quella che l’allenatore Bruce Pearl ha descritto come una “distorsione significativa” alla caviglia sinistra due settimane dopo fa. in una vittoria su strada in South Carolina – si è assicurato rimbalzi difensivi chiave sugli ultimi due possedimenti del Tennessee.

Zeigler ha messo a segno 14 punti, sei rimbalzi e cinque assist per guidare i Volunteers (17-3, 4-3). Chaz Lanier ha aggiunto 10 punti, inclusa una coppia di triple nel secondo tempo.

Entrambe le squadre hanno tirato meno del 32% dal campo in una battaglia difensiva fisica.

Da asporto

Tennessee: i Volunteers hanno avuto difficoltà con i tiri fuori casa durante le partite della SEC, e ciò è continuato nella loro terza partita in conferenza.

Auburn: anche a meno del 100%, Broome ha dimostrato quanto sia prezioso per l’attacco dei Tigers con la sua prestazione eccezionale.

Un momento cruciale

La tripla di Kelly combinata con gli stop difensivi di Broome è stata sufficiente affinché Auburn rimanesse l’unica squadra imbattuta nel gioco della SEC.

Statistica chiave

Il ritorno di Broome in formazione ha aiutato Auburn a battere il Tennessee 41–37.

Prossimo

Martedì il Tennessee ospita il Kentucky numero 9. Auburn si recherà alla LSU mercoledì.

Rapporto dell’Associated Press.

