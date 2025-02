Il nuovo formato All-Star NBA attira recensioni contrastanti dai giocatori

Il formato del torneo All-Star di San Francisco-NBA ha attirato recensioni contrastanti domenica sera, con diversi giocatori che lottano con le pause durante e tra.

NBA ha evitato il tradizionale est vs. West in favore di un torneo di quattro membri con una eliminazione con un punteggio bersaglio di 40 punti per ogni round. Tre delle squadre sono state sviluppate da TNT “Inside the NBA” di Charles Barkley (Global Stars), Kenny Smith (Kenny’s Young Stars) e Shaquille O’Neal (OGS di Shaq). La quarta squadra, chiamata per Candace Parker (Candace’s Rising Stars), consisteva nella squadra vincente dell’evento di venerdì sera Rising Stars.

I giocatori hanno espresso la loro soddisfazione per l’evento sul pavimento, ma hanno sottolineato che il torneo della domenica era di troppe fermate, perché il comico Kevin Hart ha intrattenuto la folla al Chase Center con commenti e scherzando che ha fermato il gioco sul pavimento.

“Ad essere sincero, non mi piaceva affatto”, ha detto Trae Young, un membro delle star globali di Chuck. “Non mi piacevano le pause. I giochi erano così brevi. Ovviamente possiamo segnare. Quindi, provando, mi sento provare ad estendere il gioco, prolungare il tempo della TV e cose simili “

Editori birichini 2 correlati

Game of Championship in cui il gruppo veterano di Shaq in rappresentanza di giocatori come Stephen Curry, Jayson Tatum e Kevin Durant hanno sconfitto la squadra di talenti internazionali di Chuck come Nikola Jokic, Shai Gilgeous-Alexander e Victor Wembanyama. -Star Weekend.

“Preferirei giocare senza pause”, ha detto Gilgeous-Alexander. “Ma stavo parlando. Cosa succederà e come mantenerlo più interessante.

Aggiunto Jaylena Brown: “Direi che non è l’ideale da smettere se vuoi che i ragazzi siano fisici. Quindi non penso che qualcun altro dovrebbe scusarsi. “

Curry, che ha guadagnato 12 punti nel campionato sulla strada per la vittoria dell’MVP All-Star, ha dichiarato: “Ha avuto un po ‘di ingresso e molte interviste con (commissario NBA) Adam (Silver) e il resto della leadership in cui noi erano l’anno scorso. “

“Avevamo bisogno di cambiare, aveva bisogno di una nuova vita, un nuovo succo nel gioco, qualcosa di inaspettato”, ha detto Curry.

Durant ha affermato che il formato “si è abituato”, mentre il compagno di squadra di Curry Warriors, Draymond Green, ha criticato la decisione di includere i giocatori della prima e della seconda stella.

“Domenica sera ho dovuto lavorare così duramente per giocare a tutto il weekend All-Star”, ha detto Green su TNT Broadcasting. “E poiché la valutazione è in calo perché il gioco è cattivo, stiamo portando stelle nascenti? Non ho mai suonato in stelle nascenti. -Star Floor di domenica sera? “

Anche l’assenza di stelle ferite come LeBron James, Giannis Anthetocounko e Anthony Edwards hanno messo un ammortizzatore.

Le star globali di Chuck hanno scatenato la giovane stella di Kenny nella prima semifinale della serata quando Gilgeous-Alexander ha segnato 12 punti sul tiro perfetto 5 per 5 per sostenere la vittoria di 41-32. Gli OGS di Shaq sono passati alla vittoria 42-35 sulle stelle nascenti di Candace.

Damian Lillard ha segnato 9 punti nella vittoria semifinale, con Curry ha contribuito con 8 quando gli OGS di Shaq hanno chiuso la partita al 14-7 in corsa. Lillard ha perforato una partita che ha vinto il 28 piedi da Durant Assist.

“Non appena siamo entrati nel flusso delle cose, è stato abbastanza buono”, ha detto Durant. “La prima partita che abbiamo giocato contro le stelle nascenti che pensavo fosse abbastanza buona.”