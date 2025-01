Il padre dell’allenatore della Georgia Kirby Smart muore dopo la caduta di New Orleans

Il padre dell’allenatore della Georgia Kirby Smart, Sonny, è morto sabato mattina presto per complicazioni dovute a un intervento chirurgico all’anca dopo una caduta a New Orleans prima dello Sugar Bowl, ha annunciato la scuola.

Sonny Smart, un allenatore di football delle scuole superiori di lunga data in Alabama e Georgia, è caduto mentre camminava la notte di Capodanno e si è rotto l’anca. È stato ricoverato in ospedale e ha subito un intervento chirurgico all’anca presso l’Ochsner Medical Center, dove è morto circondato dalla sua famiglia, ha detto Georgia in una dichiarazione che non ha fornito la sua età.

La famiglia Smart era a New Orleans per lo Sugar Bowl, che è stato posticipato di un giorno perché un uomo ha guidato un camioncino tra i festaioli di Capodanno nel quartiere francese, uccidendo 14 persone e ferendone circa 30.

Giovedì i Bulldogs di Kirby Smart hanno perso contro Notre Dame 23-10 nelle semifinali dei College Football Playoff.

Sonny Smart ha saltato la partita per il titolo nazionale nel 2023, quando la Georgia ha battuto il TCU 65–7 per ripetersi per il titolo nazionale, a causa di problemi di salute. Prima che nascessero, era stato un assiduo frequentatore delle partite di suo figlio da quando Kirby era diventato l’allenatore capo dell’alma mater nel 2016.

Sonny Smart, che ha allenato Kirby al liceo, lascia la moglie, Sharon, e i loro tre figli, Karl, Kirby e Kendall.

La famiglia Smart ha affermato in una dichiarazione in Georgia che “esprime la sua sincera gratitudine all’ospedale Ochsner e al personale infermieristico per le cure eccezionali fornite a Sonny”.

“Inoltre, chiedono le vostre continue preghiere per le persone colpite dai tragici eventi accaduti nelle prime ore del giorno di Capodanno”, si legge nella nota. “La famiglia intelligente apprezza i pensieri e le preghiere di tutti e ora prega per il conforto, la forza e la guida di Dio”.

Rapporto dell’Associated Press.