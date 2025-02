Il padre di Gaudreau si unisce a noi praticando in 4 nazioni

Montreal-Team USA ha dato il benvenuto al padre dei giocatori di hockey in ritardo Johnny e Matthew Gaudreau martedì 4 nazioni martedì e ha ospitato Guy Gaudreau come allenatore in visita la mattina dopo essersi unito alla squadra per la cena del torneo.

I giocatori statunitensi hanno anche insistito sul fatto che il ragazzo era la fotografia di squadra di martedì, secondo il CEO Bill Guerin. Avere il patriarca di Gaudreau con loro all’evento è un altro modo in cui gli Stati Uniti onorano la famiglia Gaudreau. La maglia e l’angamera di Johnny si trovano anche nello spogliatoio americano, come nel caso in cui gli Stati Uniti hanno partecipato al campionato mondiale junior alla fine dello scorso anno.

Johnny e Matthew furono uccisi ad agosto mentre andavano in bicicletta vicino alla loro città natale Carneys Point, nel New Jersey, la notte prima che la sorella Katie fosse pronta a sposarsi.

Questa tragedia persiste ancora con i giocatori americani che conoscevano la migliore famiglia, quindi è importante portare Guy a Montreal per un torneo di 4 nazioni.

“È incredibile averlo in giro”, ha detto Chris Kreider, che ha vinto il campionato nazionale come compagno di squadra di Johnny al Boston College. “Johnny era una parte così grande dell’hockey statunitense e significava così tanto per ogni squadra per cui giocava, e apparentemente rappresentava il suo paese in diverse fasi e giocava così bene. (Lui) ha avuto un tale impatto su quasi tutti qui. Una tonnellata di gratitudine e riconoscimento per ciò che intendeva per lo sport di hockey. “

Guerin ha dichiarato di essere giocatori che hanno iniziato un invito a rendere Mike Modano, Mike Erusite e Rob McClanahan lunedì sera, che includeva anche laureati in hockey. Gli ex giocatori hanno dato le manifestazioni indimenticabili del gruppo che avevano accettato la loro opportunità di giocare al miglior torneo di hockey e tutti sentivano la presenza di Gaudreau.

“Johnny e Matthew ci guardano e ci incoraggiano”, ha detto Brady Tkachuk. “Avere la maglia di Johnny e una tag di nome (nella stanza); Fa parte di questa squadra. E poi è stato un grande momento per salire sul ghiaccio. Non credo (si aspettava), non credo che abbia portato pattini o attrezzature, ma è stato davvero strano quando lo ha lasciato lì. “

“È ancora così incredibilmente triste”, ha aggiunto Matthew Tkachuk. “Ma è stato fantastico che il ragazzo potesse uscire, ed è stato davvero bello portarlo qui.”

Long Guy, tuttavia, rimane con la squadra solo per mantenere i ricordi di Johnny e Matthew in primo piano. E gli Stati Uniti faranno affidamento su questa ispirazione dalla caduta del disco della prima partita di giovedì contro la Finlandia.

“(Johnny) qui nello spirito”, ha detto Kreider. “La cosa più grande che ho preso dal giocare con Johnny e conoscere Johnny è quanto si è divertito nell’hockey e quanto fosse modesto. Era una super -star, ma pensava meno su se stesso, ma così alto da tutti.