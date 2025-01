Il periodo di Carson Beck è stato breve poiché il QB era impegnato a Miami

Il quarterback trasferito dalla Georgia Carson Beck si è impegnato a Miami, con Beck che ha annunciato la notizia su Instagram.

Si prevede che Beck visiterà Miami questo fine settimana e il suo impegno arriva entro 24 ore dalla sua decisione a sorpresa di accedere al portale di trasferimento NCAA giovedì. Dopo essersi dichiarato per il Draft NFL 2025 il 28 dicembre, Beck si unirà invece a Miami per la sua ultima stagione di idoneità.

Beck, titolare per due anni dei Bulldogs con un record in carriera di 24-3, sostituirà Cam Ward, finalista dell’Heisman Trophy, e proverà a condurre Miami ai College Football Playoff dopo che gli Hurricanes non furono all’altezza nel 2024.

Il senior in maglia rossa da 6 piedi e 4 e 220 libbre si sta attualmente riprendendo da un infortunio al gomito di fine stagione, una battuta d’arresto che lo ha costretto a riconsiderare i suoi piani per diventare professionista. Secondo le fonti, è improbabile che sia abbastanza in salute per l’allenamento primaverile a Miami mentre si sta riprendendo da un infortunio.

Beck divenne il n. 2 nella classifica trasferimenti di ESPN e una significativa vittoria nel reclutamento per l’allenatore Mario Cristobal e una squadra degli Hurricanes a cui mancava un quarterback comprovato per l’ingresso nel 2025.

Beck è stato sottoposto a un intervento chirurgico il 23 dicembre per riparare il legamento collaterale ulnare del gomito da lancio dopo essersi infortunato nell’ultima giocata del primo tempo nella vittoria del campionato SEC della Georgia sul Texas il 7 dicembre.

Beck non sarà in grado di lanciare fino a marzo, hanno detto fonti a ESPN, e gli è stato dato feedback che potrebbe essere selezionato ovunque tra il primo e il terzo round, con molta incertezza dovuta al fatto che non sarà in grado di lanciare per squadre. nelle sessioni di formazione pre-bozza. Sulla base del feedback e dei consigli ricevuti, Beck ha cambiato idea e si è unito al portale come alunno.

Sostenendo Stetson Bennett durante la corsa della Georgia ai titoli nazionali consecutivi, Beck ha tirato per 7.426 yard in due stagioni come titolare della Georgia, il quinto giocatore di FBS dal 2023, con 57 touchdown totali e 23 palle perse.

Ha portato i Bulldogs a nove vittorie sui primi 25 avversari e ad apparizioni consecutive nella partita per il titolo SEC. Beck ha ottenuto gli onori di All-SEC della seconda squadra nel 2023 ed è stato nominato due volte finalista del Manning Award come uno dei 10 migliori quarterback della nazione.

Todd Kirkland/Getty Images

Mel Kiper Jr. di ESPN considerava Beck il quarterback numero 1 5 nella sua bozza. Beck è stato visto come una potenziale scelta al primo turno all’inizio della sua stagione da senior e ora cercherà di aumentare le sue scorte al draft, proprio come Ward ha avuto una grande stagione a Coral Gables.

Ward, un ex trasferito nello Stato di Washington, si è dichiarato per il Draft NFL 2024 lo scorso gennaio, ma ha cambiato idea quando ha saputo che sarebbe stata una scelta del secondo o terzo round nella migliore delle ipotesi e ha deciso di unirsi a Miami.

Dopo aver prodotto 4.313 yard di passaggio e 43 touchdown totali con gli Hurricanes ed essere arrivato quarto nella votazione dell’Heisman Trophy, Ward è ora una delle prime 10 scelte previste ed è stata la scelta numero 1 nel più recente mock draft di Jordan Reid.

Ward guidò gli Hurricanes ad un inizio di 9-0 e scalarono la classifica numero 1. 4 nella classifica iniziale dei College Football Playoff, ma le sconfitte contro Georgia Tech e Syracuse a novembre hanno eliminato la squadra dalla competizione per il titolo ACC.

Miami è arrivata 13esima nella classifica finale CFP e ha chiuso la stagione con una sconfitta per 42-41 contro l’Iowa State al Pop-Tarts Bowl.

Miami non ha scelto un quarterback in questa offseason per sostituire Ward e restituisce solo un passante, Emory Williams, del secondo anno, che ha esperienza di gioco. Williams ha iniziato due partite come matricola nel 2023.

Dopo l’infortunio al gomito di Beck, la Georgia si è rivolta al quarterback Gunner Stockton per guidare la squadra nella postseason. Il secondo anno in maglia rossa ha tirato per un totale di 305 yard con un touchdown e un intercetto nella vittoria della Georgia ai supplementari sul Texas e nella sconfitta per 23-10 contro Notre Dame nei quarti di finale CFP dell’Allstate Sugar Bowl, terminando la stagione con 440 yard totali.