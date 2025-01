Il piano in quattro fasi del Texas per battere lo stato dell’Ohio: “Dobbiamo continuare a finire”

Lago Litman Analista di calcio e football universitario

Nel 2008, Nick Saban ha tenuto uno dei suoi discorsi pre-partita più memorabili e famosi. L’Alabama sarebbe andato a Baton Rouge per giocare alla LSU per la prima volta da quando Saban aveva lasciato i Tigers per la NFL, e stuzzicò i suoi giocatori negli spogliatoi prima che corressero in campo.

“Quanto significa per te questo gioco?” disse Saban, alzando la voce. “Perché se significa qualcosa per te, non puoi stare fermo. Vedi? Giochi veloce. Giochi duro. Esci e domini il ragazzo contro cui stai giocando e gli fai arrendere il culo. Questo è il nostro marchio di fabbrica. Questo è il nostro modus operandi come squadra.

La frase “Fai smettere il culo” divenne parte dell’identità delle future squadre Crimson Tide vincitrici del campionato nazionale, comprese quelle che includevano Steve Sarkisian.

Sarkisian, che ha lasciato Tuscaloosa nel 2021 per diventare capo allenatore del Texas, è sempre stato aperto su quanto apprezza il suo mentore Saban e tutto ciò che ha imparato mentre lo allenava. Ha abbracciato molti dei principi di Saban in Texas, e i Longhorns sono più vicini di quanto lo siano stati negli ultimi anni a riconquistare la loro reputazione di programma d’élite. Sarkisian ha preso una squadra 5-7 nel 2021 – il tight end Gunnar Helm ha detto di avere una “cultura terribile” e che “nessuno voleva essere qui” – e l’ha trasformata in una squadra che ha fatto apparizioni consecutive ai College Football Playoff . .

In questa stagione, il Texas ha raggiunto il SEC Championship Game al suo debutto in campionato, ha una difesa di prim’ordine e talento NFL su entrambi i lati della palla. Ma manca una cosa fondamentale: il Texas non ha rinunciato a nessuno dei ragazzi che conosci.

In effetti, è stato il contrario. I Longhorns hanno lasciato che gli avversari restassero in giro dopo aver costruito i contatti. Basta prendere la recente vittoria per 39-31 sull’Arizona State al Peach Bowl. Il Texas è partito alla grande, segnando 14 punti in 66 secondi, dando vita a un primo quarto forte ed esplosivo. I Longhorns hanno poi ceduto un vantaggio di 16 punti quando Cam Skattebo ha giocato con i pezzi, ma sono tornati a vincere 39-31 con un doppio tempo supplementare.

Contro Clemson, il Texas era in vantaggio per 28-10 all’intervallo, ma i Tigers si sono ripresi e hanno quasi segnato il gol in due diverse occasioni nel quarto quarto. Senza il supporto sulla goal line e il pass break le cose sarebbero potute andare diversamente.

Il Texas ha guidato la Georgia 6–3 all’intervallo della partita per il titolo SEC, ma il margine avrebbe dovuto essere maggiore. Tiri, rigori e un canestro sbagliato furono assegnati ai Longhorns, e i Bulldogs vinsero 22-19 ai tempi supplementari.

Al Texas manca quell’istinto omicida per mettere da parte le squadre?

“No, non penso che sia una preoccupazione”, ha detto questa settimana il segretario alla pubblica sicurezza del Texas Michael Taaffe. “Ovviamente dobbiamo continuare a finire. Abbiamo iniziato molto velocemente la scorsa settimana e dobbiamo sempre predicare fino al traguardo. Ho rinunciato a una delle mie prime palle quest’anno a fine partita su una palla profonda contro Skattebo, sono andato a a bordo campo e ho detto: “Questa è la mia cosa”. Se lo predichi, devi farlo anche tu.

“Penso che ci siano state così tante situazioni in quella partita che gli dei del calcio, se ce ne sono stati, sono stati dalla parte dell’Arizona State per tutto il secondo tempo. E sembrava che nulla potesse andare per il verso giusto, ed è quello che succede nel calcio. Ma a alla fine della giornata ne siamo usciti con una W. E qualunque cosa fosse necessaria, eravamo pronti a farla.”

Il problema per Taaffe e i Longhorns è che lo stato dell’Ohio – che affronta il Texas venerdì sera nelle semifinali CFP al Cotton Bowl – ha dominato febbrilmente questa corsa ai playoff. Dopo una straordinaria sconfitta contro il Michigan che ha tenuto i Buckeyes fuori dalla Big Ten Championship Series, si sono ripresi e hanno tirato pugni. Nel primo turno del CFP, i Buckeyes hanno battuto il Tennessee 42-17. Jeremiah Smith e l’attacco dell’OSU hanno segnato 21 punti nel primo quarto e i Volunteers non si sono mai avvicinati. Al Rose Bowl, l’Ohio State ha sconfitto l’Oregon per 41-21 dopo essersi portato in vantaggio per 34-8 all’intervallo.

“L’obiettivo è settimana per settimana, devi aggiornarlo”, ha detto il tight end dei Buckeyes Gee Scott, che ha preso un passaggio da 30 yard nella prima partita del Rose Bowl. “Questo è un grande motto che abbiamo con questa squadra. La squadra in cui eri la scorsa settimana o quella in cui eri nella settimana 5 non è abbastanza buona per competere nei College Football Playoff.

“E quindi, la nostra mentalità è quella di migliorare sempre di più. Chiamatelo così. L’ultima volta che abbiamo giocato (Oregon), non siamo stati all’altezza, ma eccoci qui… possiamo vedere chi ha migliorato di più. Si è visto. Piace Per i Buckeyes, l’obiettivo è continuare ad aggiornarsi ogni settimana, e poi guardare indietro e vedere quanto lontano sei arrivato.”

Il Texas ha il talento, la profondità e la capacità di contrastare i punti di forza dell’Ohio State. Allora come eseguono il piano?

1. I Longhorns devono terminare i drive di qualità con un touchdown. Segnano TD nella zona rossa solo il 64% delle volte, mentre lo stato dell’Ohio lo fa nel 76% dei loro viaggi all’interno dei 20. Ciò è particolarmente importante dopo un primo tempo in cui il Texas è stato superato per 60-16. terzo quarto nelle ultime otto partite.

2. I Longhorns non riescono a girare la palla. Arrivando a questa semifinale, il Texas si è classificato al 126esimo posto a livello nazionale con 24 palle perse in questa stagione: solo sei squadre FBS ne hanno fatte di più. Quinn Ewers è noto per il suo comportamento calmo e uniforme, ma ha effettuato 11 intercettazioni in questa stagione, cinque delle quali sono arrivate nelle ultime quattro partite. D’altro canto, il Texas è il secondo paese con 30 palle perse (solo Notre Dame con 31).

3. I Longhorns non possono sbagliare gol importanti. Il calciatore Bert Auburn, che si è fatto strada nei libri dei record del Texas per la maggior parte dei field goal in una singola stagione nella storia del programma, ha faticato ultimamente. Ha mancato due gol verdi al Peach Bowl e uno nella partita del campionato SEC.

4. I Longhorns devono affermarsi presto sulla linea offensiva. La difesa dell’Ohio State ha effettuato 12 licenziamenti nelle ultime due partite, di cui otto contro l’Oregon. I Longhorns hanno rinunciato a 33 licenziamenti in questa stagione, mentre i Buckeyes ne hanno concessi 12. Si prevede che l’unità ritornerà a pieno regime dopo aver iniziato con il placcaggio destro. Cam Williams ha saltato l’ultima partita per un infortunio, il che dovrebbe aiutare questo gioco di corsa inconsistente. . Dopo aver corso per 292 yard contro Clemson, il Texas ha raccolto solo 53 yard contro il fronte difensivo più piccolo dell’Arizona State.

“Vorrei solo dire che noi – come attacco, sala di corsa, tight end, stanza O-line – sappiamo di cosa siamo capaci e quello che abbiamo nel film non è il nostro meglio.” Lo ha detto il centro del Texas Jake Majors. “Comprendiamo che le aspettative sono alte e dobbiamo soddisfarle.

“Eravamo frustrati, ma alla fine siamo riusciti a vincere. Ma quello che abbiamo fatto non è stato all’altezza dei nostri standard. Il giorno dopo siamo usciti tutti con la carica sulla spalla, pronti a vincere. lavora e inizia questo gioco di corsa.”

Sarkisian ha detto che la sua squadra deve ancora giocare la migliore partita dell’anno. Può il Texas farlo contro una squadra di Buckeyes che si consolida e si esibisce a un livello d’élite? Venerdì sera al Cotton Bowl serve da indicatore per il Texas e la sua traiettoria, soprattutto dopo aver perso nelle semifinali CFP dello scorso anno, anche se in un formato playoff a quattro squadre.

“L’Ohio State sta giocando un ottimo calcio in questo momento e se vogliamo avere una possibilità, dovremo eguagliarla e superarla”, ha detto Majors. “Quindi, dobbiamo fare del nostro meglio, uscire oscillando e uscire veloci.”

Laken Litman copre football universitario, basket e calcio per FOX Sports. In precedenza ha scritto per Sports Illustrated, USA Today e The Indianapolis Star. È autrice di “Strong Like a Woman”, pubblicato nella primavera del 2022 in occasione del cinquantesimo anniversario del titolo IX. Seguitelo a @LakenLitman .

