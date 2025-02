Il postcoglou di Ange di Tottenham “deluso” dalla Coppa della Coppa d’Inghilterra

Il Tottenham aveva due a est della Coppa nella gamma di tre giorni del Tottenham che fissava la prospettiva di un altro periodo senza un trofeo, e il manager di Ange Postecoglou potrebbe affrontare la sua più grande crisi nel suo tempo nel club.

La sconfitta per 2-1 a Aston Villa nella quarta FA Cup di domenica è arrivata sulla scia delle semifinali della Coppa Carabao dopo 4-0 gambe secondarie a Liverpool di giovedì.

“Ovviamente deluso dal fatto che non stiamo andando” ha detto la BBC.

“Non è stato un ottimo inizio, è l’ultima cosa che vuoi e abbiamo davvero cercato di ottenere un po ‘di controllo. Poi abbiamo avuto un’enorme possibilità di 1-0 che non corrispondevamo.

“Abbiamo avuto una presa migliore del gioco, ma sfortunatamente non hanno raggiunto. Quando scendi il bersaglio, fornisce dinamiche e fiducia dell’opposizione. Vuoi lottare presto con il controllo e non lo abbiamo fatto. “

Quando il Tottenham scompare al 14 ° posto in Premier League, l’unica possibilità della squadra per la prima parte dell’argento principale dal 2008 è la vittoria nella Lega europea. Spurs avanzava fino al round di 16 competizione europea di secondo livello.

A settembre, il postcogla ha messo pressioni nell’intervista: “Di solito non vinco le cose, vinco sempre le cose nel mio secondo anno (con la squadra). Niente è cambiato. “

Ha fatto riferimento alla magia nei club australiani South Melbourne e Brisbane Roar, la parte giapponese di Yokoham F. Marinos, i giganti scozzesi del Celtic, e anche con la squadra nazionale australiana, ha vinto la Coppa asiatica nel suo secondo anno come allenatore.

Il postcogla ha solo pochi mesi rimanenti dalla sua seconda campagna nel Tottenham, dove ha iniziato così promettente – la squadra è stata imbattuta e la parte superiore della Premier League dopo 10 partite della sua prima stagione – ma ha eseguito un punto interrogativo sullo stile australiano di il gioco.

Il Tottenham è stato devastato in questa stagione da infortuni quando le partite sono arrivate in una serie di competizioni forti e veloci, e almeno ora ha lacune nel programma per ulteriori riposo prima di rinnovare i giocatori chiave come Cristian Romero, Dominic Soland E Micky Van de Out.

“Questo gruppo di giocatori ha svolto un lavoro incredibile per 2 mesi e mezzo. Incredibile lavoro”, ha detto Postecogle in una conferenza stampa dopo la partita. “Non posso lodarli abbastanza in alto per gli sforzi che hanno trascorso: un piccolo gruppo di giocatori che giocano due volte a settimana da metà novembre.

“Avranno l’opportunità di riprendersi ora, avremo alcuni giocatori nelle prossime settimane e non vediamo l’ora di ripristinare fortemente e completare la stagione”.

Postcoglou spera per altri obiettivi da Mathys telUn attaccante di 19 anni che si è unito all’ultimo giorno della finestra di trasmissione invernale e ha segnato uno sciopero in ritardo contro Villa per creare una finale tesa.

Alla fine il Tottenham fu restituito da un grande errore dal portiere Anton’s Kinskysparo Jacob Ramsey Dopo soli 57 secondi, tremò attraverso la sua presa. Morgan Rogers Aggiunto un secondo per Villa al 64 ° posto.

“Non è stato un ottimo inizio – è l’ultima cosa che vuoi”, ha detto Postecoglou. “Ciò ha dato loro alcune dinamiche per i primi 45 minuti e abbiamo cercato di ottenere un certo controllo.”