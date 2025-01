Il Postecoglou del Tottenham mette in dubbio cambi di gioco rapidi, VAR

L’allenatore del Tottenham Hotspur, Ange Postecoglou, ha affermato che il VAR ha cambiato il calcio più di ogni altra cosa negli ultimi 50 anni e che il calcio inglese dovrebbe proteggere meglio lo sport come “amministratori del gioco”.

Il 59enne ha parlato dopo la vittoria per 1-0 della semifinale di Coppa Carabao di mercoledì sul Liverpool assicurata tramite Luca Bergvallil vincitore all’86esimo minuto.

Bergvall ha avuto la fortuna di essere in campo dopo essere sfuggito al secondo cartellino giallo pochi istanti fa per un contrasto in ritardo. Kostas Tsimikas in una serata memorabile anche per il primo annuncio del VAR allo stadio da parte degli arbitri.

L’arbitro Stuart Attwell è stato ascoltato dall’impianto audio ed è stato confermato Domenico SolankeUn gol al 77′ è stato escluso per fuorigioco nell’ultima innovazione per cercare di rendere il processo decisionale calcistico più preciso e trasparente.

E l’australiano nato a Postecolga ha detto: “Sono davvero sorpreso dalla facilità con cui le persone in questo paese permettono che il gioco cambi così rapidamente. È cambiato più da quando sono coinvolto che negli ultimi 50 anni.

“Non abbiamo mai discusso di fuorigioco, non abbiamo mai discusso di pallamano, non abbiamo mai discusso di possesso palla, non abbiamo mai discusso di così tante cose e sembra che… voglio dire, è piaciuto davvero a tutti l’annuncio?” Oggi?

“Ha creato davvero scalpore per te? Dico sul serio. Quello che ho capito è che la gente lo vuole. Questo è quello che continuano a dirmi. Lo capisco e capisco che il VAR sarà lì, la tecnologia sarà una parte della vita, ma è come mia moglie e i nostri figli.

“Conosciamo la tecnologia, ma limita il tempo trascorso sullo schermo. Perché? Penso che rallenti le cose. Dobbiamo stare attenti a continuare a (chiederci) perché vogliamo cambiare così tanto il gioco, e so che sarò il il vecchio sugli spalti che grida “bu” ogni volta e io sarò l’unico.

“Ma pensavo solo che le persone sarebbero state un po’ più protettive nei confronti della sacralità del gioco. Penso che ci sia molta confusione in questo momento. Questa è la mia convinzione che il gioco stia cambiando in base alla tecnologia, e mi chiedo, perché non sta cambiando?” nessuno ne parla?

“Soprattutto in questo paese dove, a tutti gli effetti, pensate di essere gli amministratori del gioco, avete una canzone che dice ‘sta tornando a casa’, questo è il vostro gioco, eppure ci vuole un Australiano dall’altra parte del mondo, che è la più conservatrice riguardo al cambiamento.”

Postecoglou ha ammesso di simpatizzare con la frustrazione dell’allenatore del Liverpool Arne Sloto per la decisione di Attwell riguardo a Bergvall, ma ha detto che era la cosa giusta da fare, secondo la lettera della legge.

“Ci è stato detto in continuazione nelle ultime settimane perché lo gridavo da bordocampo perché tante squadre se la sono cavata con tanti falli senza ammonizioni perché l’arbitro gioca in vantaggio. ha continuato.

“Ci è stato detto costantemente che se stiamo giocando in vantaggio, se non è un fallo cinico, allora il giocatore non riceverà un’ammonizione. Ora capisco perché Arne sarebbe molto deluso se fossi stato io, sii deluso , ma ovviamente queste sono le regole.”