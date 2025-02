Il potere storico a 3 punti di Boston continua a essere meglio o peggiori

L’assalto è iniziato Solo 12 secondi per la stagione.

Era il 22 ottobre nella serata dell’anello di Boston per i difensori del campione del Celtics contro il rivale di New York Knicks-A Jayson Tatum riempito di un po ‘di clinico aperto dall’ala destra nella prima partita del gioco.

Durante le successive 23:48 il tempo di gioco di Boston ha colpito altri nove 3:

Al Horford dall’ala. Derrick White dall’angolo. Jaylena Brown dall’ala. Tatum ancora e ancora e ancora. Jrue Holiday. Sam Hauser. Infine, Payton Pritchard con meno di 30 secondi rimanenti nel primo trimestre (perché ovviamente lo ha fatto).

Furono i primi 10 dei 39-giornalisti del rettore NBA a colpire i Celtics contro Knicks of the Night in i primi 39 minuti della partita.

Ma il tentativo di Boston rottura Il 2020-21 Milwaukee Bucks-with ha un suo spettacolo negli ultimi nove minuti dell’eventuale scoppio di 132-109.

Brown ha cercato di fare la storia della lega, così come Hauser, Pritchard e raramente hanno usato i backup Xavier Tillman e Jordan Walsh. I Celtics hanno preso un totale e inorridito, 13 3s per chiudere le esibizioni di 29 per 61 dietro l’arco.

giocare 1:26 Celtics Miss Merry 3s tenta di battere il record Dopo che i Celtics sono arrivati ​​alla sezione della sezione, dopo aver legato la registrazione della NBA con una partita con 29 3 puntatori.

Il viaggio è stato un segno di cose che sono venute per Boston, entrambe in quante palle lunghe avrebbero lasciato volare in questa stagione e quanti problemi con lo champagne possono ottenere quando gli scatti smettono di cadere.

La scorsa settimana, in vittoria su Miami Heat, i Celtics hanno registrato i loro 23. La partita della stagione con almeno 50 tentativi a 3 punti. Questo è già un record NBA, una performance che hanno raggiunto prima di colpire la pausa All-Star. Ed entrando nella partita di giovedì contro Philadelphia 76ers (19:00 ET, TNT), i Celtics sono al ritmo per appianare il record in tentativi di una lega a una partita.

Ma con i loro tentativi del 14% dell’ultima stagione-Yes, Boston ha quindi guidato il campionato e confuso, una sezione insipida di due mesi che si dirigeva verso la pausa in cui i Celtics hanno combattuto dall’esterno, chiedendo se le loro possibilità di ripetizione come campioni sono rafforzate o impedisce la loro strategia a tre punti storica e illimitata.

Da un mese Altri Celtics a 3 punti sono falliti.

Fantastico 40,7% da 3 di ottobre. Nel 36,7% di francobollo di novembre. Ma poi a dicembre al di sotto della media del 35,4%, che ha seguito con un 33,8%completamente cattivo, ciò che sarebbe stato posizionato vicino all’NBA nella stagione nella prima metà di gennaio.

Le riprese ridotte sono state causate per coincidenza dagli eletici falliti nella colonna di perdita della vittoria. Boston ha lanciato una campagna che sembra dominante con un segno di 16-3. Ma anche se il gruppo ha generalmente continuato a giocare la massima difesa, i Celtics sembravano fatali durante le vacanze e hanno guidato 8-6 a dicembre prima di notare un marchio 5-4 per iniziare il 2025.

Alla fine di dicembre, hanno lasciato per la prima volta per la prima volta per la prima volta e hanno perso contro Orlando Magic, che mancava di giovani stelle Paolo Bancher e Franz Wagner prima di cadere a casa contro la squadra Sixers. Nel frattempo, Cleveland Cavaliers, 5 e mezza partite di fronte ai Celtics per il seme più alto in Oriente che entrava giovedì, sembrava una lezione di conferenza nella prima metà della stagione.

Delle 10 perdite di Boston da metà dicembre, i Celtics hanno licenziato il 30% o peggio di 3 dei sette, sottolineando l’impatto dei combattimenti periferici.

“Giochiamo a basket incoerente”, ha detto l’allenatore Joe Mazzulla, che da tempo ha affermato di essere meno preoccupato per quanto 3 ha la sua squadra e più coinvolto nella loro qualità.

Il mese scorso, il Kristaps Porzingis Center ha riconosciuto che la NBA raramente ha fatto: i campioni al potere, che si sono classificati secondi in 3 punti la scorsa stagione la scorsa stagione, hanno permesso ai loro tiri di tiro di influenzare i loro sforzi difensivi e il processo decisionale.





“Se non facciamo scatti, inizierà a indossare un po ‘. E poi abbiamo gli sforzi di difesa del 5 o 10 percento in meno. Qualcuno ottiene un brutto tiro, o io mi affretti o altro. Siamo solo. Devono essere consapevoli di questi momenti “, ha detto Porzingis. “Ma ancora (dobbiamo) sparare alla palla perché siamo una grande squadra di tiro. Dobbiamo essere intelligenti al riguardo.

Vi è almeno un’indicazione statistica che i Celtics dall’esterno erano significativamente peggiori durante le loro dure patch, come suggerito da Porzingis. La qualità quantificata di Boston (QSQ), una metrica avanzata del secondo spettro che misura la probabilità di un tiro in base alla posizione e ai difensori più vicini, lasciati cadere da 17 seggi, dal decimo nella NBA fino a 27. 19 e 18 gennaio.

I Celtics, tuttavia, credono in silenzio di poter crescere durante questa gamma media delle vacanze mensili.

Per chiunque creda Nelle possibilità di ripetizione di Boston, c’è molto da sentirsi bene.

Le metriche del quadro generale della squadra sembrano quasi le stesse dell’ultima stagione. La difesa, nota per la sua capacità di bloccare l’avversario durante il titolo del 2024, è ancora le prime cinque unità e resiste meglio a qualsiasi squadra negli scenari di transizione.

E per tutte le critiche e concentrarsi sull’offesa, i Celtics, dopo una solida ripresa di tre settimane, ora si sono piazzati all’11 ° posto. L’ordine al quarto posto nell’efficienza dei punteggi, anche con magia secca dall’esterno. In particolare, Tatum ha ottenuto dove vuole in tribunale, soffiando i difensori per il 36% del tasso NBA. Oltre a guadagnare i suoi punti, aiuta con una clip di carriera elevata (5,6 assist per partita) e il 61% dei suoi dimes era per uno sparatutto a 3 punti, il secondo livello di campionato più alto.

Sempre a est Venerdì 21 febbraio

Knicks in Cavaliers, 19:00

Lupi sui razzi, 21:30 Sabato 22 febbraio

Lakers at Nuggets, 20:30 (ABC) Domenica 23 febbraio

Knicks in Celtics, 13:00 (ABC)

Mavericks in Warriors, 15:30 (ABC)

Calore su Bucks, 19:00

Thunder in Wolves, 21:30

Quando si scalsano gli avversari e la misurazione di ciò che Boston ha fatto contro la difesa d’élite, le cose sembrano ancora meglio. I Celtics hanno pubblicato la seconda migliore efficienza NBA contro le unità da dieci sterline e in questa categoria ha visto solo il personaggio di Curling Cavalier, poiché Boston ha perso la perdita di Oklahoma City Thunder il mese scorso. Registrarsi in un totale di 27 punti e sparare solo 3 su 24 da profondità.

“Devi prendere bene con il male e capire che potremmo essere grati per questa sezione”, ha detto Tatum a gennaio. “(Ci mancano) colpi che normalmente scattiamo a una velocità più elevata che smetterebbe di sanguinare in questa sezione. Stiamo ancora cercando di generare il tiro giusto e portare le persone nei posti giusti. Semplicemente non giriamo la palla proprio come lo facciamo normalmente. “

Ora, con Celtics 5-1 a febbraio e 10-3 dal 20 gennaio, i commenti di Tatum sembrano saggi, se non profetici.

Ciò non significa che le cose si trovino completamente, anche se il team mostra miglioramenti e, secondo l’indice ESPN, le forze di basket sono sul mercato per 57 vittorie.

Forse il passaggio più bizzarro dalla scorsa stagione a questo: la linea di partenza – UP – così dominante un anno fa – non fa clic in modo così statistico. La gamma di cinque membri Tatum, Brown, Porzingis, White e Holiday hanno fatto esplodere gli avversari di 11 punti per 100 attività nel 2023-2024, ma in questa stagione ottiene 3,8 punti per 100 partite.

Il punto dati più importante: questo gruppo ha combattuto fortemente dalla profondità al 33,8% nella stagione – dal 39,3% della scorsa stagione. D’altra parte, questo gruppo con veterinario di lungo tempo Horford invece di Porzingis era dominante in questa stagione, principalmente a causa del 45% della clip dietro l’arco.

È un altro esempio della dipendenza storica di Boston su 3.

Sì, hanno dimostrato che potevano rinfrescarsi e perdere giochi significativi che sparano da loro. Ma dopo aver vinto prima della stagione, i Celtics hanno anche visto il pagamento finale di giocare esattamente come loro, con un massimo di 50 3 reportatori a notte. La critica stilistica sarà dannatamente.