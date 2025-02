Il precedente NFL GM fa la previsione del ritorno di Bill Belichick

Dopo che il leggendario capo allenatore Bill Belichick ha firmato i modi con i New England Patriots, ha tolto il coaching in questa stagione e ha giocato molte prestazioni dei media.

Molte persone sentivano che sarebbe stata una questione di tempo solo prima che tornasse in disparte nella NFL, forse non appena il 2025.

Ma invece di prendere un altro lavoro di coaching in campionato, ha scelto di diventare capo allenatore presso l’Università della Carolina del Nord.

Ci sono ancora persone che pensano che finirà il suo soggiorno universitario per tornare alla NFL e un ex direttore generale della NFL crede che se Belichick tornerà in campionato, troverà successo in breve tempo.

“Thomas Dimitroph ha detto che spera che Bill Belichick tornerà alla NFL ad un certo punto. Penso che sarebbe in grado di prendere una squadra per un Super Bowl entro 3 anni ”, ha scritto Chris Simms a X.

Belichick ha allenato i Patriots per sei campionati del Super Bowl con Tom Brady al suo fianco.

Prima di allora, Belichick era il coordinatore difensivo dei giganti di New York mentre vinsero tutto due volte sotto il capo allenatore Bill Parcells, che contribuì a creare la sua reputazione di mente difensiva.

Sebbene abbia 72 anni, Belichick è a portata di mano per la maggior parte delle vittorie come capo allenatore della NFL che attira solo Don Shula.

Molte persone ritengono che sia un record che Belichick vuole ancora raggiungere ad un certo punto.

