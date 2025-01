Il proprietario dei Jets, Woody Johnson, afferma che il figlio adolescente Brick non ha “nessun ruolo” nella squadra

Il proprietario dei New York Jets, Woody Johnson, insiste che suo figlio adolescente non ha alcuna influenza sulle decisioni della squadra, definendo “feccia” le recenti notizie sulla disfunzione dell’organizzazione.

Johnson ha detto il New York Post di aver letto un articolo pubblicato il mese scorso da The Athletic in cui si diceva che il proprietario di 77 anni riceveva consigli da suo figlio adolescente, Brick.

“Penso che l’articolo sia una tipica bufala, priva di fondamento”, ha detto Johnson al Post in una dichiarazione pubblicata lunedì. “Nessuno si è davvero alzato in piedi e ha messo il proprio nome su qualcosa. È assolutamente falso. Tutto è stato preso fuori contesto. Quando perdi le partite, dà alle persone la licenza artistica di fare quello che vogliono.”

Come parte del tuo rapporto Atletico ha citato più fonti che condividono il fatto che Brick Johnson, 18 anni, ha un ruolo influente nella lista dei Jets e nelle decisioni sul personale. Il rapporto menziona anche il figlio minore di Woody Johnson, Jack, come parte del processo.

Una fonte ha confermato a Richie Cimini di ESPN il mese scorso che i figli di Johnson sono “molto” coinvolti nelle questioni calcistiche. Tuttavia, i Jets lo negarono e Johnson ribadì quella posizione al Post, dicendo che Brick “non ha alcun ruolo nell’organizzazione”.

Il quarterback dei Jets Aaron Rodgers ha scherzato sull’influenza degli adolescenti durante un’intervista il mese scorso al “The Pat McAfee Show”. Affrontando il suo futuro e la possibilità che i Jets possano rilasciarlo alla fine della stagione, Rodgers ha scherzato: “Essere licenziato sarebbe la prima volta; anche essere licenziato da adolescente sarebbe la prima volta”.

Johnson ha ammesso al Post di portare i suoi figli in giro per la struttura dei Jets e di farli partecipare alle riunioni della squadra, che ha paragonato alla “formazione di apprendistato”.

“Nella mia famiglia, il mio bisnonno portava mio nonno ad appuntamenti quando era adolescente”, ha detto Johnson al Post. “Si vestiva con un abito e andava alle riunioni. È così che insegni alla generazione successiva. Questo è quello che fai. È una scuola di apprendistato. (Brick) ha un processo decisionale? Assolutamente no. Nessun processo decisionale, nonostante ciò puoi leggere.”

I Jets (5-12), che domenica hanno concluso la loro stagione con una vittoria per 32-20 sui Miami Dolphins, hanno saltato i playoff in ciascuna delle ultime 14 stagioni: il periodo di siccità attivo più lungo tra i quattro principali campionati sportivi professionistici americani.

I Jets assumeranno un nuovo allenatore e direttore generale in questa offseason dopo che Robert Saleh e Joe Douglas sono stati licenziati in questa offseason.