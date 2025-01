Il proprietario dei Mets Steve Cohen: Pete Alonso si occupa di “estenuante”

NEW YORK – Sabato i New York Mets hanno tenuto il loro primo fan event invernale in cinque anni al Citi Field, e c’è stata un’assenza degna di nota. Pete Alonso era assente poiché non è membro dell’organizzazione Mets per la prima volta dal draft del 2016.

La stella nostrana della prima base rimane un agente libero e, sebbene una riunione sia possibile, potrebbe giocare la sua ultima partita come Met.

Il proprietario Steve Cohen ha sottolineato il punto sabato dopo essere salito sul palco per una chiacchierata davanti al caminetto con i fan tra i canti di “We Want Pete!”

“Personalmente, è stata una conversazione e una negoziazione estenuante”, ha spiegato Cohen. “Voglio dire, (le trattative con Juan Soto) sono state dure. Questo è peggio. In gran parte abbiamo fatto un’offerta significativa. Non mi piacciono le strutture che ci vengono restituite. Penso che sia altamente asimmetrico. È contro di noi e ne sono fortemente convinto”.

Insieme al terzo base Alex Bregman, Alonso è uno dei due migliori giocatori nel mercato dei free agent. Il primo base, rappresentato da Scott Boras, originariamente cercava un accordo a lungo termine, ma è disponibile a tornare ai Mets con un contratto triennale, e i Mets sono stati aperti a un simile accordo, secondo una fonte. Il denaro era un ostacolo.

“Non dico mai di no”, ha detto Cohen. “C’è sempre un’opzione. Ma la realtà è che stiamo andando avanti e continuiamo a portare giocatori. Mentre continuiamo a portare giocatori, la realtà è che sta diventando sempre più difficile inserire Pete nel gruppo molto costoso di giocatori che abbiamo già e siamo lì.

“Sarò brutalmente onesto. Non mi piacciono le trattative. Non mi piace quello che ci stanno presentando. Forse cambierà. Rimarrò sempre flessibile. Ma se le cose rimangono così, Penso che dovremo abituarci al fatto che potremmo dover andare avanti con i giocatori esistenti che abbiamo.”

I Mets hanno recentemente ri-firmato l’esterno/battitore designato Jesse Winker con un contratto di un anno da 7,5 milioni di dollari e hanno aggiunto il mitigatore mancino AJ Minter con un contratto di due anni da 22 milioni di dollari. Hanno anche firmato Soto (15 anni, 765 milioni di dollari), Sean Manaea (tre anni, 75 milioni di dollari), Clay Holmes (tre anni, 38 milioni di dollari) e Frankie Montas (due anni, 34 milioni di dollari), tra gli altri quest’inverno.

I Mets si stanno preparando per la vita senza Alonso, recentemente ordinando ai giocatori di terza base Mark Vientos e Brett Baty di allenarsi in prima base. Vientos e Baty sabato hanno confermato la richiesta dell’organizzazione.

“Tutti noi amiamo Pete e lo abbiamo detto molte volte”, ha detto il presidente delle operazioni di baseball dei Mets, David Stearns. “E penso che mentre attraversavamo questo processo, abbiamo continuato a esprimerlo. Comprendiamo anche che questo è un business e Pete come agente libero merita il diritto e ha il diritto e si è guadagnato il privilegio. Davvero , per vedere cosa c’è là fuori, ci sentiamo anche bene riguardo ai giovani giocatori che arrivano attraverso il nostro sistema e hanno la capacità di giocare a livello di major league.”

Vientos, 25 anni, ha goduto di una stagione eccezionale come uno dei migliori battitori della National League dopo essersi affermato come terza base quotidiana dei Mets a maggio e aver aiutato la squadra a raggiungere la NL Championship Series. Baty, ex candidato di punta, è stato il terzo base del giorno di apertura della scorsa stagione. Dopo un buon inizio, ha lottato prima di essere retrocesso in Triple-A e non tornare nelle major.

Il manager dei Mets Carlos Mendoza ha anche nominato i veterani Jared Young e Joey Meneses, entrambi firmati quest’inverno, come altre opzioni in prima base se Alonso non dovesse tornare.

“Pete è qui da quando sono qui io”, ha detto l’interbase dei Mets Francisco Lindor, che fa parte della franchigia dal 2021. “È qui prima di me. Quindi sì, sarebbe diverso se andasse da qualche altra parte. Sì, è così”. sarebbe diverso. Ma penso che dovrebbe prendersi il suo tempo.

Alonso, 30 anni, è diventato uno dei preferiti dai fan nonché una pietra miliare della franchigia durante le sue sei stagioni nel Queens. Dal suo debutto nella Major League, ha segnato 226 fuoricampo, il secondo totale più alto nel baseball dietro solo ad Aaron Judge. I suoi 53 fuoricampo nel 2019 hanno stabilito un record da rookie. Era una presenza quotidiana affidabile; non ha mai perso più di nove partite in una stagione e ha giocato tutte le 178 partite, inclusa la postseason, nel 2024. Ha formato quattro squadre All-Star e ha vinto due volte l’Home Run Derby.

Ma lo valutano come un povero difensore e corridore di base la cui produzione offensiva è diminuita nelle ultime tre stagioni, creando un mercato free agent che non è stato così fruttuoso come previsto quando ha rifiutato un’estensione del contratto di sette anni da 158 milioni di dollari nel 2023. .

“Ascolta, è un giocatore speciale”, ha detto sabato Mike Piazza, Hall of Famer ed ex ricevitore dei Mets. “I ragazzi che possono fare 40 fuoricampo non camminano per strada. Quindi, quando è davvero nel suo gioco, è un giocatore speciale. Spero, da un punto di vista personale, spero che trovi qualcosa”.

L’outfielder Brandon Nimmo, il giocatore di ruolo più longevo del roster dopo aver debuttato nel 2016, ha firmato un contratto di otto anni da 162 milioni di dollari due offseason fa per rimanere con i Mets. Come Alonso, Boras è il suo agente. A differenza di Alonso, ha raggiunto il suo obiettivo a dicembre, non con la preparazione primaverile alle porte.

“Mi piacerebbe rivedere Pete con noi, ma capisco anche che non sono io a prendere quelle decisioni”, ha detto Nimmo. “E questo è tra Pete e il nostro front office e David (Stearns) e Steve (Cohen). E da quello che ho capito, ci sono state molte conversazioni tra loro. Spero ancora che lo firmeremo.”