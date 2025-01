Il proprietario dei Patriots, Robert Kraft, afferma di aver messo Jerod Mayo in “situazione sostenibile”

Quando Robert Kraft assunse Jerod Mayo un anno fa, sentì di aver trovato la persona giusta per portare avanti l’eredità del campionato lasciata da Bill Belichick.

In retrospettiva, Kraft ora crede che Mayo non fosse ancora pronto per diventare un capo allenatore della NFL.

Il proprietario dei Patriots ha detto lunedì che il suo improvviso licenziamento di Mayo, a pochi minuti dall’inizio del suo primo mandato, è un tentativo di correggere quell’errore.

“Tutta questa situazione dipende da me. Mi sento malissimo per Jerod. Perché l’ho messo in una situazione insostenibile”, ha detto Kraft il giorno dopo aver sollevato il 38enne dall’incarico di allenatore di Mayo dopo un finale 4 su 13. “So che come allenatore ha tutti gli strumenti per avere successo in questo campionato. Aveva solo bisogno di più tempo prima di accettare l’incarico”.

Kraft ha detto che la vittoria della squadra su Buffalo domenica, che è costata ai Patriots la scelta numero 1 in assoluto nel draft NFL di aprile, non è stata influenzata dal licenziamento.

Invece, ha detto, Mayo è passato dal suo “culmine” nella vittoria di apertura della stagione dei Patriots a Cincinnati a un crollo a metà del programma. Quindi non ha mostrato abbastanza segni di miglioramento per il resto del percorso.

E dopo aver visto stagioni tristi consecutive per una franchigia che ha vinto sei trofei Lombardi negli ultimi due decenni, il proprietario 83enne, che si autodefinisce “prima di tutto un tifoso di questa squadra”, ha promesso di fare tutto il necessario per vederlo tornare allo status di campionato.

“Non voglio che accada tutto questo l’anno prossimo. E faremo quello che dobbiamo fare per risolverlo”, ha detto Kraft.

Si inizia procedendo rapidamente al colloquio con i candidati per un lavoro che è uno dei più attraenti del campionato per diversi motivi: l’inutilità del New England in questa stagione gli è comunque valso la scelta numero 4 nel draft, il debuttante Drake Maye si è affermato come potenziale quarterback , e i Patriots entrano nell’offseason con più di 130 milioni di dollari di tetto salariale, il massimo della lega.

Questa correzione di rotta non include – almeno per ora – alcun grande cambiamento nel front office, con Kraft che conferma che il vicepresidente esecutivo del personale dei giocatori Eliot Wolf e il direttore senior del personale Alonzo Highsmith torneranno entrambi la prossima stagione.

(Imparentato: Rimani aggiornato con le ultime voci sugli allenatori della NFL)

Anche Wolf e Highsmith sono entrambi coinvolti nella ricerca dell’allenatore, insieme al figlio di Kraft e presidente della squadra Patriots Jonathan Kraft.

Uno dei nomi che quasi immediatamente fluttuarono come possibile candidato ad allenare dopo la partenza di Mayo fu l’ex giocatore dei Patriots e allenatore dei Tennessee Titans Mike Vrabel.

Vrabel era uno dei preferiti dai fan durante le sue otto stagioni nel New England. Era un membro di ciascuna delle prime tre squadre vincitrici del Super Bowl dei Patriots.

Dopo il ritiro, ha portato i Titans a tre apparizioni nei playoff prima di essere licenziato dopo la stagione 2023.

Ma Kraft non ha detto se Vrabel fosse in cima o vicino alla cima della sua lista di candidati.

“Non conosco tutte le persone coinvolte. Abbiamo sentito parlare di persone fantastiche”, ha detto Kraft. “Preferisco risponderti dopo che avrò visto tutto.”

Mentre pulivano i loro armadietti lunedì prima di iniziare la bassa stagione, diversi attuali giocatori dei Patriots hanno espresso sorpresa per il licenziamento di Mayo.

“Tutti sono scioccati dalla sua scomparsa”, ha detto il difensore Deatrich Wise. “Tutti rispettavamo Jerod Mayo. Lo stimavamo molto. Ha fatto molto per noi quest’anno. È stato un grande leader. Una persona e un allenatore fantastici. Quindi siamo tutti tristi di vederlo andare via. Vorremmo poterlo fare tutto quello che ho avuto la possibilità di salutare è che non l’ho visto davvero.

Il collega placcaggio difensivo Davon Godchaux ha detto che questa è la realtà della NFL. Ma ha detto che per cambiare la squadra ci vorrà più di un semplice allenatore.

“Sento che tutti sono responsabili. Tutti. I giocatori. Gli allenatori – tutti”, ha detto Godchaux. “Se riusciamo a farlo, le cose inizieranno ad andare avanti. Abbiamo molta strada da fare fino ad allora.”

Rapporto dell’Associated Press.

