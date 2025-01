Il proprietario dei Patriots vuole assumere rapidamente il nuovo allenatore

FOXBOROUGH, Massachusetts – Il proprietario dei New England Patriots, Robert Kraft, ha detto che intende assumere rapidamente un capo allenatore mentre affronta la decisione di licenziare Jerod Mayo dopo solo una stagione.

“Tutta questa situazione dipende da me”, ha detto Kraft lunedì. “Mi dispiace malissimo per Jerod perché l’ho messo in una situazione insostenibile. So che come allenatore ha tutti gli strumenti per avere successo in questo campionato. Aveva solo bisogno di più tempo per portare a termine il lavoro”.

“Alla fine, sono innanzitutto un tifoso di questa squadra e ora devo trovare un allenatore che possa riportarci ai playoff e, si spera, al campionato”.

I Patriots, che erano 4-13 dietro Mayo, hanno già richiesto un’intervista con il coordinatore offensivo dei Detroit Lions Ben Johnson, secondo una fonte.

A Kraft, 83 anni, è stato anche chiesto se l’ex quarterback dei Patriots ed ex allenatore del Tennessee Mike Vrabel fosse in cima alla sua lista.

“Abbiamo sentito parlare di alcune persone straordinarie. Farò meglio a rispondere dopo aver visto tutti”, ha detto Kraft. “Vogliamo intervistare quante più persone possibile che pensiamo possano aiutarci a raggiungere la posizione in cui vogliamo essere.”

Kraft ha detto che suo figlio, il presidente della squadra Jonathan Kraft, sarà coinvolto nel processo di intervista insieme ad Alonzo Highsmith e al vicepresidente esecutivo del personale dei giocatori Eliot Wolf.

Kraft ha detto che Highsmith e Wolf “rimarranno fermi” perché i Patriots stanno “cercando persone con cui lavorare insieme”. Ma ha anche riconosciuto che assumere un nuovo allenatore potrebbe potenzialmente cambiare la dinamica interna perché l’allenatore avrà “ovviamente molta influenza su chi sono i giocatori e chi sono gli allenatori: sarà una sua decisione”.

Riguardo alla decisione di licenziare May, Kraft ha detto di “andare avanti e indietro” nell’ultimo mese. Ha descritto la vittoria della prima settimana a Cincinnati come il momento clou della stagione, ma “a metà stagione, penso che abbiamo iniziato a fare marcia indietro”.

Kraft ha detto di non aver informato Mayo della sua decisione fino a dopo il finale di stagione di domenica, quando i Patriots hanno battuto i Buffalo Bills 23-16 – un risultato che li ha spostati dalla scelta numero 1 nel draft NFL alla scelta numero 4. .

“Era l’uomo giusto”, ha detto Kraft della sua conversazione post partita con Mayo. “Senti, è stata una delle cose più difficili che ho dovuto fare nella mia vita perché avevo un grande affetto per lui. E credo in lui. Credo davvero che man mano che acquisirà più esperienza, avrà successo.” Era un gentiluomo e lo accettò.”

Kraft ha riconosciuto che la reazione dei tifosi nelle ultime settimane, compresi i canti nello stadio di casa della squadra per licenziare Mayo, hanno influenzato la sua decisione.

“Non siamo noi i proprietari di questa squadra, lo fanno i tifosi di questa regione”, ha detto Kraft. “Siamo custodi di un bene comunitario molto speciale. Questo mi aiuta a prendere decisioni. Se fosse solo personale, sarebbe diverso.”