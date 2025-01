Il proprietario del Lione, John Textor, ha descritto l’allenatore della Ligue 1 come il “cagnolino” del PSG.

Il proprietario americano del Lione, John Textor, è stato molto critico nei confronti del presidente del Paris Saint-Germain Nasser Al Khelaifi e dell’allenatore della Ligue 1 Vincent Labrun in un’intervista con la stazione radio francese RMC lunedì.

Tra l’altro, il testo ha chiamato Labrune il “cagnolino” del PSG per attirare l’attenzione sul rapporto tra Labrune e Al Khelaifi, che è anche responsabile del gruppo mediatico BeIn Sport.

Textor, che è anche azionista di maggioranza del Crystal Palace, Botafogo e Molenbeek, ritiene inaccettabili i legami tra i due uomini a causa del conflitto di interessi che crea.

“Non sapevo della protezione che arriva a livello istituzionale. Non mi sono davvero concentrato sul predominio di quest’uomo (Al Khelaifi) nell’associazione europea dei club, nel comitato esecutivo della UEFA”, ha detto Textor all’ex centrocampista del PSG e della Francia. Girolamo. Rothen, che conducono il proprio programma radiofonico su RMC.

“Sono rimasto completamente scioccato a luglio, quando ero alla riunione dei presidenti (della Ligue 1) per discutere alternative praticabili all’accordo sui diritti televisivi e il presidente della lega (Labrune), che avrebbe dovuto presiedere la riunione, non ha quasi aperto bocca. E Nasser era seduto lì a dirigere l’incontro e non avrebbe dovuto nemmeno presenziare perché è interessato con i suoi canali televisivi”, ha continuato Textor.

“E ogni volta che qualcuno proponeva un’idea alternativa, Nasser abbaiava, lo intimidiva e lo maltrattava. E il presidente della nostra lega se ne stava lì seduto come un cagnolino e non diceva nulla”.

ESPN più tardi lunedì ha ricevuto una dichiarazione dal PSG che respingeva i commenti di Textor e difendeva sia il club che la Ligue 1.

“È un peccato che non si possa comprare la classe e l’eleganza perché ciò avrebbe permesso a M. Textor di evitare il ridicolo attraverso la sua esagerazione grossolana e cruda nei confronti del nostro presidente, della nostra istituzione e dei nostri tifosi”, ha detto il club. “Farebbe meglio a tornare sulla terra e anche in Francia per capire questo campionato che amiamo così tanto”.

La faida tra Textor e Al Khelaifi è in corso dall’estate. Non si sono mai visti faccia a faccia da quando ha acquistato il Lione nel giugno 2022 e ha evidenziato un conflitto di interessi derivante dalla posizione di Al Khelaifi a capo di BeIn Sport.

“Quindi no, non sapevo che il campionato fosse così incredibilmente dominato da quest’uomo (Al Khelaifi)”, ha detto Textor. “Non ne avevo idea, penso all’influenza del PSG sul campionato e anche sul DNCG (l’ente regolatore francese del FFP)”.

Anche la Ligue 1 ha rilasciato lunedì un comunicato in risposta ai commenti di Textor, che in parte recita: “Siamo rimasti sorpresi nel vedere i commenti di John Textor. Siamo rimasti ancora più sorpresi dalle parole usate da John Textor perché (noi) siamo stati molto cordiali. ” discussione questo pomeriggio.”

Il PSG ha battuto il Lione 2-1 nella finale della Coppa di Francia 2024 Kylian MbappéUltima partita per il club parigino prima di trasferirsi al Real Madrid.