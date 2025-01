Il proprietario del Raider Mark Davis – Tom Brady si riempie non valido

Il proprietario dei Raiders Las Vegas Mark Davis ha affermato che l’aggiunta di Tom Brady come proprietario della minoranza ha portato la parte necessaria, che nell’organizzazione da quando Jon Gruden si è dimesso, ha portato la parte necessaria.

“Portare Tom Brady ha portato qualcuno alla festa di calcio che mi mancava nell’organizzazione”, Davis ha detto ai giornalisti. “Penso che fossero 18, con Jon Gruden. Era qualcuno che ho portato e mi aspettavo davvero di essere la persona sul lato del calcio che avrebbe portato stabilità. Aveva un contratto di dieci anni e tutto questo e la sua testa era tagliata.

Davis ha presentato i suoi commenti lunedì dopo che i ladri hanno introdotto Pete Carroll come nuovo allenatore di squadra e John Spytek come nuovo CEO.

Gruden si è dimesso da capo allenatore Raiders nel 2021 dopo aver riferito che le e-mail che ha scritto per il periodo di dieci anni includevano una lingua razzista, misogina e anti-gay. Gruden è stato impiegato da ESPN come analista principale di “Monday Night Football” al momento in cui ha inviato E -mail.

Gruden ha inviato Bruce e-mail ad Allen, poi al franchise del presidente Washington NFL e un altro durante il periodo di sette anni, che si è concluso nel 2018. Le e-mail sono venute alla luce durante le indagini con Washington sotto l’ex proprietario Daniel Snyder.

Da allora, i ladri hanno cercato di sostituire Gruden dal primo Josh McDaniels e poi Antonio Pierce prima che ora si rivolgano a Carroll.

Brady, il campione del Super Bowl sette, è stato approvato per acquistare per ladri lo scorso ottobre. Faceva parte di una squadra che parlava con potenziali candidati per il coaching principale, ha detto Davis.

Davis ha detto di sperare di aver scoperto che la coppia stava trasformando Raiders a Carroll e Spytek.

“Vogliamo costruire qualcosa qui e ancora, è stato un processo e il pensiero sempre”, ha detto Davis. “Come ho detto, è stato offset o una sorta di valutazione quando Jon Gruden è stato mandato via, quindi abbiamo cercato di risolverlo correttamente da quando l’ho sempre sentito – i risultati sono ciò che mi parla ed è quello che saremo Vedere. “

I ladri sono andati 22-31 sotto Gruden nel loro secondo periodo con il franchise dopo aver inizialmente addestrato i ladri dal 1998 al 2001. Nel 2003 è stato scambiato con i bucanieri di Tampa Bay Bay e ha sconfitto la sua ex squadra nel Super Bowl XXXVII nel 2003.

I ladri hanno concluso 4-13 in questa stagione.