Virginia McCaskey, che ha ereditato Chicago Bear da suo padre George Hallas, ma ha evitato i riflettori per quattro più come proprietario principale, è morto. Aveva 102.

La famiglia McCaskey ha annunciato attraverso la squadra che è morto giovedì. Aveva posseduto gli orsi dopo la morte di suo padre il 31 ottobre 1983.

“Anche se siamo tristi, abbiamo confortato sapendo che la Virginia Hallas McCaskey ha vissuto un lungo, perfetto, credo nella vita piena e ora è con l’amore della loro vita sulla terra”, ha detto la famiglia. “Ha guidato gli orsi per quattro decenni e ha creato ogni decisione commerciale di ciò che era meglio per orsi, allenatori, personale e fan”.

Suo padre, il fondatore della NFL, McCaskey ha tenuto la squadra nelle mani della famiglia. Ha dato una supervisione operativa e il titolo di presidente a suo figlio maggiore, Michael McCaskey, che ha presieduto Veli George McCaskey nel 2011.

Durante le sue cure, gli Orsi hanno vinto il Super Bowl nel 1986 e ne hanno persi altri 21 anni dopo.

“Virginia Hallas McCaskey, Matriarca di Chicago Bears e la figlia del fondatore della NFL George Halas, lasciando l’eredità di Class, Dignità e Humanity”, ha dichiarato il commissario della NFL Roger Goodell nella sua dichiarazione. “Fede, famiglia e calcio – in quell’ordine – erano le sue stelle del Nord e viveva sempre in una semplice parola” per fare la cosa giusta. Ha continuato la sua attività di famiglia con tale dedizione e passione.

Quattro dei ragazzi di McCaskey sono ancora con il governo di Bears: George, Patrick, Brian e Ed. Il recente apprezzamento di Forbes.com ha allegato la squadra a $ 6,4 miliardi.

McCaskey, il più vecchio che ho abbracciato da due bambini, non mi sarei mai aspettato di trovare la responsabilità. Suo fratello, George “Mugs” Hallas Jr., fu gestito per la squadra, ma improvvisamente morì di infarto nel 1979.

McCaskey prese le partecipazioni dopo la morte di suo padre nel 1983 e il suo defunto marito Ed McCaskey seguì Halia come presidente. Poco dopo, ha rivolto il controllo a Michael, il maggiore dei suoi 11 figli.

“Penso che sia importante che tutta la nostra famiglia ricordi che non abbiamo davvero fatto nulla per guadagnare questo”, ha detto McCaskey in una rara intervista nel 2006. “Siamo solo i destinatari di un’enorme eredità.

Il titolo ufficiale di McCaskey era il segretario del governo. Nonostante le sue mani e il suo basso profilo pubblico, a volte usava il potere finale nelle decisioni della squadra come matrice di famiglia.

Uno di coloro che hanno partecipato alla legge “Mug” per bambini del 1987, Rhaised Hallas, le cui azioni hanno risolto l’acquisizione di azioni. Un recente promemoria è arrivato a dicembre 2014 quando George McCaskey ha annunciato le riprese dell’allenatore Marc Trestman e il CEO Phil Emery in una conferenza stampa e gli è stato chiesto di descrivere il ruolo di sua madre nel processo.

Ha smesso di provare a fotografare il suo incidente con la nuova stagione 5-11 e la proprietà generalmente sbiadita della squadra.

“È arrabbiato”, ha detto George McCaskey. “Non riesco a pensare a una donna di 91 anni che questa descrizione si applicherebbe, ma in questo caso non riesco a pensare a una descrizione più accurata.

“Virginia McCaskey è stata su questa terra per otto campionati Bear Nine e ne vuole di più”, ha aggiunto un momento dopo. “Pensa che sia passato troppo tempo dall’ultimo (vittoria del Super Bowl), e quella insoddisfazione sono i suoi figli, nipoti e nipoti che condividono. È stanco della mediocrità.

Virginia McCaskey divenne onesta con il suo fandom. Secondo i familiari, spesso non lavorava sui dessert la domenica mentre gli orsi scomparvero. Nella stessa intervista del 2006, ha ricordato che avrebbe partecipato al primo gioco di playoff nella storia della lega quando aveva 9 anni.

Le parti Bears e Portsmouth si sono concluse in primo luogo nel primo pareggio della stagione del 1932, quindi il campionato ha aggiunto la partita per determinare il maestro. A causa della neve, il gioco è stato spostato all’interno del vecchio stadio di Chicago, Bears ha vinto 9-0 giocando sul campo di 80 yard, che è arrivato direttamente alle pareti.

“Ricordo di non aver salvato la mia bandiera, ma uno dei miei cugini lo aveva salvato”, ha detto McCaskey. “Ci siamo seduti sull’altro balcone e il prezzo del biglietto era di $ 1,25.

“L’ho tirato su uno dei Super Bowl per mostrare (ex commissario) a Pete Rozelle e poi non so cosa sia successo più tardi”, ha aggiunto. “Ma va bene.”

Il suo mandato, Bears, includeva l’istituzione del programma di assistenza Bears nel 2005. Bears ha riferito che Bears Care ha concesso borse di studio con un totale di oltre 31,5 milioni di dollari di 225 qualifiche per migliorare la qualità della vita delle persone nella regione di Chicago , soprattutto per i bambini e la loro famiglia. Bears Care ha anche supportato i programmi di informazione sanitaria incentrati sul carcinoma mammario e ovarico.

McCaskey aveva 11 figli, otto figli e tre figlie. Suo figlio Patrick (Gretchen), Edward Jr. (Kathy), George (Barbara), Richard, Brian (Barbara) e Joseph e le figlie Ellen (Barney) Tonquest, Mary e Anne (Mike) Catron. Sopravvive anche a 21 nipoti, 40 nipoti e quattro Isolastetenlas.

