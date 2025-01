Il proprietario di Steelers preferisce firmare Justin Fields o Russell Wilson

PITTSBURGH – Il proprietario degli Steelers e del presidente Art Rooney II ha dichiarato che garantire il quarterback è la priorità della squadra ed è la sua preferenza “firmare Justin Fields o Russell Wilson in questa bassa stagione.

Rooney ha detto che la squadra “improbabile” porta entrambi i quarterback.

“Non chiuderò la porta, ma direi che probabilmente è improbabile”, ha detto Rooney lunedì. “Penso che entrambi si vedano come antipasti e non so che vogliono condividere di nuovo lo stesso lavoro l’anno prossimo. Quindi direi che molto probabilmente non finiamo quando entrambi li riportano indietro.

Wilson ha firmato un accordo di un anno con gli Steelers l’ultimo offseason, mentre Fields ha giocato l’ultimo anno del suo contratto da principiante dopo essere stato scambiato con l’organizzazione di Chicago Bears solo una settimana dopo la firma di Wilson.

“Entrambi sono capaci di quarterback e le mie preferenze sarebbero firmando uno di loro”, ha detto Rooney. “Quindi sarà una priorità e penso che ci darà la migliore opportunità di andare avanti.

“… Abbiamo l’intero spazio per il quarterback, quindi ci sono lavori aperti. Non sarei sorpreso se avessimo guardato il concetto quest’anno e sul secondo, e quindi deve essere prioritario. “

Rooney ha espresso il desiderio di stabilire il prossimo contratto per il quarterback per più di un anno.

“Tango ne prende due, quindi vedremo dove va”, ha detto Rooney. “Penso che la mia preferenza abbia probabilmente qualcosa di più di un anno la prossima volta, ma vedremo cosa significhi.”

Lui e Wilson si sono lanciati nelle prime sei partite con lesioni persistenti nel campo per Tábor, Fields ha aiutato Steelers all’inizio del 4-2. Wilson ha rigenerato il punto di partenza nella settima settimana e ha vinto sei dei suoi primi sette partenze prima di far cadere le ultime cinque partite della stagione, inclusa la perdita di 28-14 wild card sui Baltimore Ravens.

“Pensavo che Russ e Justin abbiano mostrato promettenti in alcune sezioni in determinate stagione, e penso che siano entrambi in grado di essere antipasti in questa lega”, ha detto Rooney. “Quindi abbiamo una decisione e abbiamo una decisione.”

Wilson ha espresso il suo desiderio di tornare a Pittsburgh durante la sua esibizione in “The Pat McAfee Show” il 22 gennaio.

“Il mio obiettivo è quello di stare con Pittsburgh Steelers per molto tempo, spero di finire la mia carriera lì, Dio disposto”, ha detto Wilson.

Rooney ha detto che l’organizzazione esaminerà entrambi i quarterback. Wilson ha 36 anni, mentre Fields ha dieci anni più giovane.

“Penso che tu debba tenerlo conto”, ha detto Rooney. “Questo è un fattore.”

Sebbene vi sia incertezza sul futuro della posizione del quarterback della squadra, Rooney è stato persistente nel suo sostegno dell’allenatore Mika Tomlin, che non ha vinto i playoff dal 2016. Rooney ha detto dopo 10-7 stagione.

“Se guardi quante partite Mike hanno vinto in questo campionato, non vincerai così tante partite se non sei un buon allenatore”, ha detto Rooney. “E so che è frustrata come se non fossimo in grado di fare il passo successivo, ma si sente comunque bene che sia un leader e pensa ancora di avere i punti di forza che ha sempre avuto in termini di esso in modo che la squadra possa guidare.

“L’altro lato della medaglia è quando guardi il fatto che abbiamo sei, sette, otto squadre all’anno per convertire i loro allenatori. Quando hai un buon allenatore, proverai a costruire con loro.

Un anno fa, Rooney ha dichiarato di credere che Tomlin fosse l’uomo giusto per continuare il coaching di Steelers a causa della sua capacità di mantenere le sue squadre in contatto e combattere per tutta la stagione. Nonostante le cinque partite che hanno perso la striscia per chiudere la stagione 2024, Rooney ha ripetuto la sua fiducia nella capacità di Tomlin di farlo.

“È giusto metterlo in discussione dopo una perdita di cinque di fila, ma quando parlo con i giocatori, penso che i giocatori vogliano ancora giocare per Mike”, ha detto Rooney. “Quindi non mi interessa il suo messaggio o un tale problema.”

Rooney, tuttavia, ha riconosciuto la crescente frustrazione dei fan a causa della mancanza di successo di gioco nelle ultime stagioni.

“La mia posta di consegna è stata abbastanza piena ultimamente”, ha detto Rooney con un brutto sorriso. “Sì, ho senso. E guarda, condivido la loro frustrazione. Parole, e dobbiamo essere migliori. “