Il PSG vuole ingaggiare Alejandro Garnacho?

Garnacho al PSG?





Il Paris Saint-Germain sta valutando la possibilità di firmare Alessandro Garnacho del Manchester United, secondo il Times.



L’argentino è stato un giocatore fondamentale sotto l’ex allenatore dello United Erik dieci Strega, ma la sua situazione è completamente cambiata Ruben Amorim al timone.

Amorim lo lasciò cadere e Marco Rasford per il derby di Manchester del mese scorso. Garnacho è tornato in scena, ma si è limitato alle apparizioni come ospite.

Il laureato dei Red Devils è frustrato dalla sua situazione e c’è una reale possibilità che si diriga verso l’uscita in estate.

Il Paris Saint-Germain sta monitorando la situazione e potrebbe fare una mossa se Garnacho dovesse tornare disponibile sul mercato.

Anche Les Parisiens sono stati associati Marco Rasford in passato, ma non sono più interessati a proseguire i suoi servizi allo United.

Si prevede che Rashford lascerà i Red Devils quest’inverno. Il Milan sta cercando di affittarlo quest’estate con opzione di riscatto.