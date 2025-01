Il punteggio di Thunder’s Shai Gilgeous-Alexander 52 in perdita per Warriors

SAN FRANCISCO-DRUHOU CARRIE CARRIE CHIED SHAI GILGEOUS-ALEXANDER-A secondo nella gamma di quattro manganali non-non-noti.

Questo perché è successo in rare perdite per il capo della Western Conference di Oklahoma City Thunder, che è caduto mercoledì sera ai Golden State Warriors 116-109, nonostante Gilgeous-Alexander, che ha versato 52 punti.

“È merda. Suono personalmente per vincere “, ha detto Gilgeous-Alexander. “La vittoria arriva soprattutto e se non vinco, non sono soddisfatto. Quindi forse i miei 52 punti stasera non sono stati nel migliore interesse della squadra.”

Gilgeous-Alexander è diventato il primo giocatore in campionato con diverse esibizioni di 50 punti in questa stagione; Nella vittoria in casa in Thunder’s 22. Si è unito a Kevin Durant e Russell Westbrook come unici giocatori nella storia del franchising con diverse esibizioni di 50 punti nella stagione.

Gilgeous-Alexander, il responsabile dei punteggi della NBA per 32,5 punti per partita, ha concluso 16 su 29 del pavimento e 18 su 21 della linea, la maggior parte dei tentativi di lanciare la sua carriera.

“Fa freddo”, ha detto Andrew Wiggins. “È duro. Può segnare a tutti e tre i livelli; Si mette sul fallo e non si ferma. L’intero gioco che è con te. … Abbiamo fatto quello che potevamo.

Gilgeous-Alexander è salito sull’inizio delle vesciche al centro di inseguimento quando Thunder (37-9) ha saltato un vantaggio di 14 punti nel primo quarto, quando aveva 21 punti per sparare 7 su 8 del pavimento. Era una spettacolare esibizione di palline, controllo del corpo e tiro, quando Gilgeous-Alexander ha scolpito la difesa dello stato d’oro, che spesso lo ha commesso il secondo difensore.

“A volte, anche se sei là fuori, ti catturerai un po ‘”, ha detto l’attaccante Thunder Jalen Williams, che ha guadagnato 26 punti per sparare 12 su 26. Guardato. Ed è una delle cose che devi uscire un po ‘e non catturarti quando catturemo a guardare ed essere pronti per essere per lui o tagliare o impegnarti in crimini. “

Era la seconda volta in due settimane, quando Gilgeous-Alexander ha presentato una squadra nemica nel primo quarto, che, secondo ESPN Research, non ha reso nessun altro giocatore in campionato più di una volta.

Prima di tutto, Thunder salpò per vincere a est dei principali Cleveland Cavaliers il 16 gennaio. Mercoledì, i giocatori di Oklahoma City diversi da Gilgeous-Alexander hanno cercato di trovare un ritmo negli ultimi quartieri, quando c’era un tuono quando i Warriors si radunarono, detenevano 75 punti nel 37,3%.

“Probabilmente c’è una tendenza in quelle situazioni in cui stanno solo ronzando (per afferrare Gilgeous-Alexander).” L’allenatore del tuono Mark Daigneault ha detto. “Ma abbiamo anche un’identità come squadra. Abbiamo molte persone che hanno fiducia. Dobbiamo essere questa squadra indipendentemente dal contesto. Che sia libero, che spesso non è o se ha una notte come questa sera. “

Quando Thunder ha cercato di generare un attacco da parte degli altri, Daigneault ha modificato la sua rotazione nel quarto trimestre per abbreviare il riposo delle sue superstar. Gilgeous-Alexander si è iscritto con il punteggio legato e 9:55 il restante, circa tre minuti prima del solito.

“Non so cosa fare Shai”, ha detto l’allenatore della guerra Steve Kerr. “Ho chiesto a Mark di lasciarlo in panchina per qualche altro minuto e non lo ha tenuto. Sono stato giù per segnarci. E Mark ha appena riso. “

Ma Warriors (24-23) ha abbattuto la sezione. Gli ultimi due secchi di Gilgeous-Alexander arrivarono nell’ultimo minuto quando i Guerrieri furono alzati sui bordi delle tre linee.

“Guarderò il gioco, vedrò dove potrei essere migliore e proverò a vincere la partita è la cosa più importante per me”, ha detto Gilgeous-Alexander. “Non sono felice. Non sembra quasi come il secondo (prestazione di 50 punti) a causa di L.”

ESPN Ohm YoungMisuk ha contribuito a questo rapporto.