Il QB Baker Mayfield dei Bucs ottiene la vittoria, il titolo della divisione, il secondo giocatore LFG della partita

TAMPA, Florida. — Nel quarto quarto, dopo che i suoi Bucs si erano portati in vantaggio per 20-19 sui Saints a sei minuti dalla fine, Baker Mayfield ha affrontato il terzo e il -9 dalla sua linea delle 7 yard. I Bucs correvano davvero il pericolo di rimandare la palla a New Orleans quando un canestro avrebbe potuto batterli.

Tampa Bay aveva bisogno di una vittoria per aggiudicarsi il titolo NFC South e, con la partita in palio, Mayfield lanciò il ricevitore Mike Evans per un primo down. Due giocate più tardi, al terzo e 14 su 12, Mayfield è riuscito di nuovo a passare, questa volta per 28 yard e un altro primo down.

L’ex quarterback dei Bucs Tom Brady, per FOX Sports, ha definito il lungo periodo il “gioco del giorno”, dicendo a Mayfield quanto la sua corsa abbia aiutato i Bucs a vincere mentre gli ha assegnato gli onori di giocatore LFG del gioco. Mayfield è la prima due volte vincitrice del premio in 18 settimane in questa stagione. Ha vinto anche nella settimana 4 per il suo ruolo nella vittoria casalinga dei Bucs sugli Eagles.

“O vinci o vai in vacanza”, ha detto Mayfield dopo la vittoria. “Nessuno in questo spogliatoio vuole ancora andare in vacanza. È un gruppo difficile e sapevamo che sarebbe stata una partita dura”.

I Bucs erano sotto 16-6 all’intervallo e di sei nel quarto quarto prima di recuperare, e Mayfield ha lanciato due touchdown per dare ai Bucs la vittoria di cui avevano bisogno. Ora ospiteranno una partita casalinga nei playoff il prossimo fine settimana dopo aver vinto il quarto titolo consecutivo di divisione.

Mayfield ha vinto le partite con le mani per tutta la stagione, ma domenica ha usato le gambe più che mai. Corse per 68 yard, senza dubbio il massimo dei suoi sette anni di carriera nella NFL, e concluse la stagione con 378 yard di corsa, il secondo di sempre per un quarterback dei Bucs. I suoi numeri di passaggio sono stati prolifici: 41 passaggi di touchdown, secondi solo ai 43 di Brady nel 2021, ed esattamente 4.500 yard, un record in carriera e il quinto nella storia della squadra. Il suo punteggio di passante e la percentuale di completamento hanno entrambi stabilito record di franchigia in una sola stagione e si sono classificati tra i migliori del campionato in questa stagione.

“È bello, ma il nostro obiettivo non era solo quello di arrivare ai playoff”, ha detto Mayfield. “Vogliamo arrivare fino in fondo. Questo è un gruppo duro, duraturo, che è stato messo alla prova tutto l’anno, quindi siamo pronti per i playoff”.

Mayfield ha vinto domenica lanciando ai suoi ricevitori più giovani e più anziani. Il touchdown di passaggio nel quarto quarto è stato lanciato dal debuttante Jalen McMillan, che ha concluso la stagione con sette touchdown ricevuti nelle ultime cinque partite. I Bucs hanno coraggiosamente risposto al quarto e 8 dai 42 dei Saints, e Mayfield si è connesso con McMillan per un passaggio di 33 yard sulla linea delle 9 yard, ma McMillan è stato fermato per una penalità di celebrazione. Se ciò non avesse sostenuto abbastanza i Bucs, una penalità di trattenuta li avrebbe riportati sulla linea delle 32 yard, ma Mayfield avrebbe lanciato a McMillan un touchdown sulla punta del rullo dei momenti salienti e avrebbe preso il comando per sempre.

“È stato un tiro fantastico quando ne avevamo bisogno”, ha detto l’allenatore dei Bucs Todd Bowles. “Avevamo bisogno di tutto. Sapevamo che sarebbe stata una partita dura. Quei ragazzi hanno lottato duramente. Sono orgoglioso della tenacia dimostrata per tornare e vincerla”.

Giocatore LFG di Tom Brady: Baker Mayfield dei Buccaneers | Settimana 18 ESCLUSIVA DIGITALE

Anche se la partita era stata vinta, Mayfield aveva ancora una cosa da fare oltre al tradizionale inginocchiarsi per far scadere il tempo. Evans ha superato le 1.000 yard in ogni stagione in cui ha giocato nella NFL, ed è rimasto bloccato con 995 secondi rimasti. Raggiungere questo traguardo significherebbe 11 anni consecutivi per Evans, eguagliando il record NFL di Jerry Rice per la serie più lunga, e farebbe guadagnare a Evans anche un bonus di $ 3 milioni. Significava abbastanza che Mayfield gli lanciasse un passaggio di 9 yard per mantenere la serie di vittorie consecutive. Dopo la partita, il QB ha indossato un cappello nero dei Bucs con “M1KE” sul lato e “11x1K” sul davanti in omaggio a Evans.

“Se lo merita”, ha detto Mayfield. “Questo ragazzo ha significato così tanto per questa comunità, per questa squadra, per questa organizzazione nel corso degli anni. È incredibile che riesca a raggiungere questo obiettivo per 11 anni consecutivi e pareggiare Jerry Rice.”

(Per saperne di più: Mike Evans dei Bucs raggiunge le 1.000 yard per l’undicesimo anno consecutivo, Jerry Rice pareggia)

Se c’era una giocata che Mayfield desiderava poter tornare domenica, era il passaggio del terzo quarto in cui Evans si è aperto sulla linea laterale destra per quello che avrebbe potuto essere un touchdown da 67 yard per portarlo a 1.000. Ma Mayfield ha esagerato e la palla non è riuscita. Evans ha detto che non avrebbe mai potuto accusare Mayfield di aver commesso un errore del genere perché ha fatto così tanto bene in questa stagione.

“È stato la nostra roccia per tutto l’anno”, ha detto Evans. “Anche quando ero via, lui continuava a giocare. È un giocatore incredibile. Non mi arrabbierò mai con Bake”.

Greg Auman è un reporter della NFL per FOX Sports. In precedenza ha trascorso un decennio a coprire Bucanieri per Baia di Tampa Times e l’Atletico. Puoi seguirlo su Twitter all’indirizzo @gregauman .

