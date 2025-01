Il QB della Georgia Carson Beck entra nella finestra di trasferimento dopo il draft NFL

Anche se il quarterback della Georgia Carson Beck si è dichiarato per il Draft NFL 2025 due settimane fa secondo quanto riferito accesso al portale dei trasferimenti calcistici del college.

Il senior signal caller è stato il quarterback titolare della Georgia nelle ultime due stagioni (2023-24), portando i Bulldogs a un record combinato di 24-3. Beck ha registrato una media di 3.713 yard di passaggio, 26 touchdown di passaggio, nove intercettazioni e un passer rating di 156,2, il massimo della stagione, durante quell’intervallo, completando il 68,4% dei suoi passaggi.

Ha subito un infortunio al gomito di fine stagione nella vittoria del SEC Championship Game della Georgia contro il Texas a dicembre. I Bulldogs hanno poi perso contro Notre Dame nei quarti di finale dei College Football Playoff sotto Gunner Stockton.

Miami (Fla.), che è andata 10-3 e sta perdendo il quarterback e finalista dell’Heisman Trophy Cam Ward, è considerata una delle favorite per conquistare Beck. Secondo ESPN. Beck, d’altra parte, sta ricevendo feedback secondo cui avrebbe potuto essere scelto ovunque nel primo o terzo round del draft di quest’anno, secondo il rapporto.

Se torna a scuola per la sesta stagione, Beck dovrebbe essere il protagonista della classe di draft del quarterback del 2026 insieme a artisti del calibro di Drew Allari della Penn State e Garrett Nussmeier della LSU. Beck, ex recluta a quattro stelle, ha trascorso un totale di cinque stagioni in Georgia, servendo come riserva del quarterback Stetson Bennett nelle squadre del campionato 2021 e 2022 della scuola prima di diventare titolare nel 2023.

(Vuoi storie fantastiche direttamente nella tua casella di posta? Crea o accedi al tuo account FOX Sports, segui campionati, squadre e giocatori per ricevere quotidianamente una newsletter personalizzata .)

SEGUIRE Segui i tuoi preferiti per personalizzare la tua esperienza FOX Sports Calcio universitario Bulldog georgiani Carson Beck