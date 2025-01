Il QB di Brown Deshaun Watson viene sottoposto a un intervento chirurgico dopo la rottura del tendine d’Achille

Il quarterback dei Cleveland Browns, Deshaun Watson, è stato sottoposto a un intervento chirurgico giovedì dopo essersi nuovamente lesionato il tendine d’Achille destro, ha annunciato la squadra.

“Il periodo di recupero e ritorno in campo di Watson è incerto e probabilmente perderà molto tempo durante la stagione 2025”, hanno affermato i Browns in una nota. Fonti hanno detto ad Adam Schefter di ESPN che il recupero di Watson dovrebbe richiedere almeno sette mesi.

Durante il suo colloquio di fine stagione all’inizio di questa settimana, Watson si è lamentato del disagio dopo essersi rotolato la caviglia a Miami. Una successiva risonanza magnetica ha rivelato “una rottura del tendine d’Achille”, ha detto il team. Watson ha incontrato il Dr. Roberto Anderson.

Watson, 29 anni, si è strappato per la prima volta il tendine d’Achille il 20 ottobre, segnando il secondo anno consecutivo in cui la sua stagione si è conclusa a causa di un infortunio. Ha saltato anche le ultime otto partite della stagione 2023 dopo aver subito un intervento chirurgico alla spalla da lancio.

Il direttore generale dei Browns Andrew Berry ha detto all’inizio di questa settimana durante la sua conferenza stampa di fine stagione che la battuta d’arresto di Watson non influenzerà in modo significativo i piani offseason della squadra nella posizione di quarterback. L’unico altro linebacker sotto contratto per tutta la stagione 2025 è Dorian Thompson-Robinson, una scelta del quinto round del 2023 che ha faticato nelle sue due partite da titolare in questa stagione. Jameis Winston, che ha iniziato sette partite dopo l’infortunio di Watson prima di essere messo in panchina, è un free agent senza restrizioni. Bailey Zappe, che ha iniziato il finale di stagione, è un free agent limitato.

I Browns detengono la scelta numero 2 nel Draft NFL 2025, che potrebbe essere utilizzata per uno dei migliori linebacker.

“Penso che la realtà sia che la stanza avrà un aspetto diverso l’anno prossimo”, ha detto Berry lunedì.

A Watson restano due anni del contratto quinquennale da 230 milioni di dollari completamente garantiti che ha firmato prima della stagione 2022. I Browns devono a Watson 46 milioni di dollari in ciascuna delle due stagioni successive e hanno raggiunto i 72,9 milioni di dollari nel 2025 e nel 2026, ovvero. attualmente il secondo più alto nella NFL. Watson ha giocato solo 19 partite da quando i Browns gli hanno scambiato tre scelte al primo turno nel marzo 2022. Prima dell’infortunio di fine stagione, aveva il QBR totale più basso della NFL.

I Browns e Watson hanno concordato di rielaborare il suo contratto a fine dicembre, aggiungendo anni nulli che avrebbero permesso ai Browns di spingere il suo tetto salariale morto fino al 2030, hanno detto fonti della lega a Jeremy Fowler di ESPN.