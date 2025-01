Il QB Shedeur Sanders non è sicuro se lancerà alla NFL Combine

FRISCO, Texas – L’ex quarterback del Colorado Shedeur Sanders ha detto che non è sicuro se lancerà allo scouting combine della NFL a Indianapolis il mese prossimo.

Sanders parteciperà al Santuario Est-Ovest, ma non parteciperà agli allenamenti o alla partita giovedì. Sabato mattina era al primo allenamento della squadra occidentale presso l’Università del Nord del Texas, ma era in campo a guardare altri potenziali clienti.

Anche se Sanders non lavorerà sul campo allo Shrine Bowl, ha ribadito la sua convinzione di meritare di essere la prima scelta nel draft NFL 2025. Ha lavorato nell’area di Dallas con l’ex Cam Ward di Miami. un altro ottimo potenziale quarterback nel draft di quest’anno.

“Abbiamo cambiato il programma in Jackson (State University)”, ha detto Sanders. “Siamo andati in Colorado, abbiamo cambiato il programma. E abbiamo fatto tutto ciò che la gente non pensava che potessimo fare. Ecco perché so di rappresentare il rischio più ragionevole che puoi correre.

Sanders ha incontrato diverse squadre venerdì, tra cui Tennessee Titans, Cleveland Browns e New York Giants, che detengono le prime tre scelte al draft. I Titans hanno incontrato Sanders per 45 minuti.

“Mi piace il fatto di poter affrontare tutto e loro sono in grado di capirmi e farmi tutte le domande che vogliono”, ha detto Sanders. “Non mi macchio. Non posso.

Pur essendo fiducioso nel suo rango come prima scelta assoluta, Sanders ha detto che sarebbe stato “grato per qualunque situazione e chiunque mi scegliesse”. So che potrò cambiare il loro programma”.

Alla domanda su cosa avrebbe portato alla squadra, Sanders ha sorriso e ha detto: “Molte vittorie”.

Anche il fratello maggiore di Shedeur, Shilo, una sicurezza, è in Texas per la partita. Il Colorado è rappresentato anche dai wide receiver Will Sheppard, Lajohntay Wester, Jimmy Horn Jr. e il cornerback Cam’ron Silmon-Craig.

Turron Davenport di ESPN ha contribuito a questo rapporto.