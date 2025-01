Il quarterback da record del college si dichiara per il Draft NFL 2025

Ci sono due quarterback nel Draft NFL 2025 che dovrebbero essere giocatori solidi nel campionato: Cam Ward e Shedeur Sanders.

Ora un altro interessante cliente è entrato nel processo.

“Il quarterback del Syracuse Kyle McCord, il miglior passante della nazione nel 2024, ha detto venerdì a ESPN che si dichiarerà per il Draft NFL e ha deciso di non perseguire più una rinuncia all’idoneità NCAA per un’altra stagione. Quest’anno ha battuto il record di passaggi di una sola stagione dell’ACC. ,” ha scritto Pete Thamel di ESPN su X.

Il quarterback del Syracuse Kyle McCord, il principale passante della nazione nel 2024, ha detto venerdì a ESPN che si dichiarerà per il draft NFL e ha deciso di non perseguire una rinuncia all’idoneità NCAA per un’altra stagione. Quest’anno ha battuto il record di passaggio dell’ACC in una sola stagione. pic.twitter.com/Q3gew73bVa — Pete Thamel (@PeteThamel) 10 gennaio 2025

McCord ha registrato 4.779 yard di passaggio in questa stagione, guidando tutto il calcio NCAA FBS e stabilendo un record per la Atlantic Coast Conference.

Ha avuto anche 34 touchdown di passaggio, sebbene abbia guidato l’ACC con 12 intercettazioni.

Questa è stata la prima stagione di McCord con il Syracuse dopo tre anni all’Ohio State, ed è stato descritto come un classico passante tascabile che ha un rilascio rapido, una buona meccanica e un eccellente QI calcistico.

Ma nonostante possieda una taglia decente (6 piedi e 3 e 220 libbre), è relativamente lento e questo potrebbe trattenerlo un po’ al livello successivo.

Ha portato Syracuse alla vittoria contro Washington State all’Holiday Bowl, completando 24 passaggi su 34 per 453 yard e cinque touchdown.

Ci sono un certo numero di squadre della NFL che hanno bisogno di un quarterback, soprattutto uno giovane, e mentre McCord potrebbe non avere quello che serve per essere un vero titolare, per non parlare di un giocatore in franchising, può almeno essere un segnaposto o un backup di successo. .

