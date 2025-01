Il quattro volte vincitore della Indy 500 Helio Castroneves ottiene un giro in Trackhouse per la Daytona 500

Bob Pockrass FOX NASCAR Insider

Il quattro volte vincitore della Indy 500 Helio Castroneves tenterà di qualificarsi per la Daytona 500 come parte del programma Project 91 di Trackhouse Racing.

Castroneves è andato vicino a partecipare alla Daytona 500 negli ultimi anni, e ora ha la possibilità di partecipare al più grande evento della NASCAR all’età di 49 anni.

“Mai nei miei sogni più sfrenati avrei pensato che avrei gareggiato in una gara NASCAR e certamente non nella Daytona 500 con un team come Trackhouse Racing,” ha detto Castroneves in un comunicato stampa. “Questa è un’opportunità che nessuna persona sana di mente potrebbe mai rifiutare.”

Il programma Project 91 è progettato per portare un seguito internazionale alla NASCAR. Shane van Gisbergen ha vinto il suo debutto in Coppa nel 2023 sul circuito cittadino di Chicago, e il tre volte campione australiano di Supercars sta ora entrando nella sua stagione da rookie in Coppa dopo un’intera campagna Xfinity.

“Helio è uno dei più grandi piloti di tutti i tempi ed è esattamente il tipo di pilota che vogliamo portare alla NASCAR”, ha affermato il fondatore e comproprietario di Trackhouse Justin Marks. “Penso che gli appassionati di corse di tutto il mondo saranno entusiasti di vedere Helion nella gara più prestigiosa della NASCAR.

“Inoltre, presenta il nostro sport a un pubblico globale e dà loro l’opportunità di vedere quale grande serie abbiamo nella NASCAR.”

Qualificarsi per la Daytona 500 non sarà facile, e in questo momento il formato esatto non è del tutto chiaro poiché il numero di team charter partecipanti alla gara rimane nel limbo in attesa delle decisioni della Corte d’Appello degli Stati Uniti contro 23XI/Front Row Motorsports. causa contro NASCAR.

Sulla base degli attuali divieti, che richiedono alla NASCAR di consentire a 23XI e FRM di schierare le loro tre auto come squadre di commissione, ci sono 36 squadre affittate e quattro posti liberi disponibili, come è stato lo scenario degli ultimi anni. Ma se la NASCAR vincesse il suo appello – e attualmente non è previsto alcun limite di tempo per la corte d’appello – il numero potrebbe cambiare tra 30 e 34 squadre di noleggio.

Si prevede che almeno otto, e probabilmente nove o dieci, vetture scoperte competeranno per gli attuali quattro posti della Daytona 500 Series 40 (tutte le squadre iscritte sono garantite).

Castroneves, Mike Wallace (MBM Motorsports), JJ Yeley (NY Racing) e il proprietario/pilota BJ McLeod hanno confermato i loro piani per partecipare alla gara. Si prevede che parteciperanno Jimmie Johnson (Legacy Motor Club), Martin Truex Jr. (probabilmente con Tricon) e Anthony Alfredo (Beard Motorsports). È probabile che anche Rick Ware Racing partecipi con un’auto scoperta e coloro che desiderano competere per posti liberi stanno valutando una o due iscrizioni in più.

Se la NASCAR continua con lo stesso formato delle stagioni precedenti, le vetture open saranno divise equamente tra due gare di qualificazione basate sulle qualifiche di una singola vettura, con la migliore vettura open in ciascuna gara di qualificazione che sarà la Daytona 500. Gli ultimi due posti alla Daytona 500 tra le vetture scoperte andrebbero alle due vetture più veloci delle qualificazioni per monoposto.

Il modo più semplice per modificare il formato se ci sono più posti per le auto scoperte è far qualificare più auto scoperte in base alla classifica delle gare di qualificazione.

“So quanto sarà grande la sfida, ma conosco anche il tipo di persone e di squadra che Trackhouse Racing porterà”, ha detto Castroneves. “Non vedo l’ora di arrivare al negozio di corse Trackhouse nella Carolina del Nord per incontrare tutti e prepararmi per Daytona. Ho così tanto da imparare e sono pronto per iniziare.”

L’ex capo squadra campione della Coppa Darian Grubb funge da capo squadra con Wendy’s come sponsor.

