Il Real Madrid Easeing Move per il Top Arsenal Target?

Madrid per entrare nella gara di Zubimendi con l’Arsenal?





Il Real Madrid sta studiando la possibilità di firmare Target arsenale e Real Sociedad -midfielder Martin Zubimendi Alla fine della stagione, secondo l’atletica.



I Gunners sono ammiratori a lungo termine della Spagna International e le conversazioni sono in corso dietro le quinte per fargli sbarcare. Manager Mikel Arteta Ha parlato personalmente con il centrocampista per convincerlo.

L’Arsenal è disposto ad attivare la clausola di rilascio di 60 milioni di euro per portare Zubimendi agli Emirati, ma possono sperimentare una concorrenza inaspettata da parte dei campioni europei nei prossimi mesi.

Carlo AncelottiIl lato del lato prevede di aggiungere più qualità ai loro ranghi e può essere perseguito un nuovo centrocampista. Zubimendi è stato discusso come possibile bersaglio per i pesi massimi di Madrid.

L’Arsenal rimane ottimista per l’atterraggio di Zubimendi per altri amanti, ma potrebbe dover essere d’accordo sulle condizioni personali al più presto, in modo che Madrid non dirotta il loro accordo pianificato alla fine della stagione.