Il Real Madrid incontra l’arbitro spagnolo dopo una denuncia

I dirigenti del Real Madrid hanno incontrato il capo dell’arbitro spagnolo lunedì dopo che il club ha presentato una denuncia formale contro la decisione dell’arbitro nella loro sconfitta di 1-0 Laliga a Espanyol all’inizio di questo mese.

Madrid era furioso sull’arbitro Alejando Muñiz Ruiz per non aver deciso di non inviare il difensore del difensore Carlos Romero per la sfida di Kylian Mbappé – In seguito ha segnato l’unico gol del gioco e ha inviato una lettera aperta alla Federazione calcistica spagnola (RFEF) il 4 febbraio e ha chiesto l’accesso al suono delle conversazioni tra i funzionari che circondano l’incidente.

La denuncia ha accusato i funzionari della “manipolazione e falsificazione” della competizione e ha affermato che l’arbitro spagnolo è stato “completamente screditato” nell’accusa che ha causato una reazione arrabbiata della Federazione, Laliga e altri club.

Lunedì, il CEO di Madrid José Angel Sánchez e il segretario del consiglio di amministrazione del Club José Luis Del Valle hanno partecipato al quartier generale della RFEF a Las Spring, fuori Madrid per ascoltare Vaudio e per le discussioni con il capo del comitato tecnico spagnolo ( CTA), Luis Medina Cantalejo.

“È normale che ci siano domande che devono essere poste sull’incidente”, ha detto Medina Cantalejo ai giornalisti. “Abbiamo parlato di varie domande che sono interiori – non interiori perché sono segreti, ma perché sono affari privati ​​- che si riferiscono al CTA e al club che viene qui per parlare con noi e parlare con lui e parlare con lui e parlare a loro.

Dopo la loro sconfitta per 1-0 contro Espanyol, il Real Madrid era freneticamente.

“È ovvio che (incontro) ci è voluto un po ‘, perché doveva accadere nell’atmosfera di disponibilità e buon comportamento. Se ci fosse uno scontro, che non è quello che qualcuno si aspettava o voleva, l’incontro sarebbe stato un incontro in cinque minuti, è stato così lungo perché abbiamo parlato con assoluta trasparenza e verità. “

Madrid si lamentava spesso di decidere di decidere a Lalize, con il canale televisivo del Real Madrid TV Club, sottolineava regolarmente gli errori dei funzionari.

Dopo la partita di Espanyol, Madrid era anche insoddisfatto della decisione di decidere nel loro pareggio per 1-1 Derby con l’Atlético Madrid l’8 febbraio e il loro pareggio per 1-1 a Osasun sabato.

“Nelle nostre ultime tre partite, le cose sono state tutte. Ma non voglio dire altro al riguardo perché voglio essere seduto in panchina per un’altra partita”, ha detto l’allenatore Carlo Ancelotti. “Penso che ci sia un problema (con i giudici). Qualcosa è successo negli ultimi tre giochi che non dovrebbero accadere.

Fonti hanno affermato ESPN che dopo l’incontro del Real Madrid non poteva ancora capire la decisione di non inviare Romero. Il club ha richiesto cambiamenti, ha affermato fonti, ma credono che le loro lamentele li abbiano lasciati esposti, a causa di decisioni sui giochi decisivi nei seguenti giochi.

D’altra parte, la federazione sentiva che le conversazioni fossero positive, dicevano fonti, e Madrid fu trattata allo stesso modo di qualsiasi altro club.