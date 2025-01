Il record di tre punti consecutivi femminili dell’Iowa State termina con 945 partite

Per la prima volta in quasi 30 anni, martedì la squadra di basket femminile dell’Iowa State non ha tirato da oltre l’arco. Ciò ha posto fine alla serie NCAA di 945 partite consecutive dei Cyclones per aver ottenuto almeno una tripla in una partita.

L’Iowa State ha comunque battuto il Texas Tech 71-58 all’Hilton Coliseum di Ames, ma è andato 0 su 7 dalla lunga distanza. La serie di vittorie risale al 19 febbraio 1995 in Colorado. Ciò avvenne nell’ultima stagione dei Cyclones sotto la guida dell’allenatore Theresa Becker, quando lo Iowa State era ancora tra i Big Eight.

L’allenatore Bill Fennelly ha preso il comando della stagione successiva e ha portato il programma a 22 presenze nei tornei NCAA e tre titoli nei tornei Big 12, l’ultimo nel 2023. Fennelly ha sempre sostenuto la tripla come base del suo attacco e sotto la sua guida i Cyclones non hanno mai hanno giocato una partita senza almeno una partita in cui non l’hanno fatto, fino a martedì.

Per mettere il record nella prospettiva storica del basket femminile, l’ultima volta che l’Iowa State non ha segnato una tripla, non c’era la WNBA (iniziata nel 1997), l’UConn non ha vinto nessuno dei suoi 11 titoli NCAA (il primo è arrivato dopo nel 1995) e una serie di otto medaglie d’oro olimpiche consecutive per il Team USA non è iniziata (iniziata nel 1996).

“Ne abbiamo tirati solo sette, quindi non ci importava”, ha detto Fennelly di come i Cyclones si sono concentrati più sull’ottenere punti contro Texas Tech che sul tiro da 3. “Se fossimo davvero preoccupati per (il record), probabilmente lo faremo avrebbero giocato altre 15 partite per ottenerne uno.

“Capisco che sia un grosso problema per alcune persone ed è un grosso problema per noi. Sono orgoglioso che ci sia stato quel record. Ma è come un ragazzino che ottiene una tripla doppia; non li tengo in gioco solo per ottenere Stando alle statistiche, abbiamo fatto due giocate per arrivare a 3 ed entrambe erano nel primo tempo.”

L’attaccante Addy Brown e il centro Audi Crooks si sono uniti per uscire 19 su 31 dal campo per 49 punti per guidare lo Iowa State. I Cyclones hanno iniziato la stagione al numero 8, ma sono usciti dal sondaggio dell’Associated Press. Ora sono 13-6 in totale e 4-2 nei Big 12.

I Cyclones sono in genere una delle migliori squadre di tiro da tre punti nei Big 12 e nella nazione. Sono terzi in campionato con 151 triple realizzate in questa stagione. TCU è avanti di 177.

Ashley Joens, la capocannoniera di tutti i tempi dell’Iowa State, ha realizzato un record scolastico di 344 triple nella sua carriera dal 2018 al 2023. Ha giocato per cinque anni escludendo il COVID-19. Il record di successi quadriennali dello Stato dell’Iowa è di 287,3, condiviso da Megan Taylor (dal 1997 al 2001) e Heather Ezell (dal 2005 al 2009).