Il ricongiungimento dell’Inter Miami con Lionel Messi, Neymar sarebbe complicato, dice Luis Suárez

Una riunione del famoso trio del Barcellona composto da Luis Suárez, Lionel Messi e Neymar all’Inter Miami sarebbe sicuramente gradita, se dovesse accadere.

Suárez ha affrontato le voci secondo cui Neymar potrebbe passare alla Major League Soccer durante la giornata mediatica della lega a Miami giovedì.

“Tutti sanno cosa può offrire Neymar e cosa abbiamo ottenuto insieme in quel momento speciale”, ha detto. “Ora siamo in un’epoca diversa e più vecchia, ma la squadra è sicuramente grata di avere con noi un giocatore come lui. Come sempre nel calcio tutto è possibile, ma trasformare queste aspettative in realtà è difficile e complicato”.

Neymar, che attualmente gioca per l’Al Hilal in Arabia Saudita, ha aggiunto alle voci commentando alla CNN Sport all’inizio di questa settimana.

– È chiaro che giocare con Messi e Suárez sarebbe incredibile, ha detto Neymar. “Sono miei amici. Ci sentiamo ancora. Sarebbe interessante rilanciare questo trio. Sto bene all’Al Hilal, sto bene in Arabia Saudita, ma chissà. Il calcio è pieno di sorprese”.

Ha anche pubblicato un selfie sulle sue storie di Instagram con suo figlio che indossa la maglia dell’Inter Miami. Nel mese di ottobre, Neymar ha acquistato una casa sulla spiaggia a Bal Harbour a Miami per 26 milioni di dollari.

Neymar, Messi e Suárez hanno giocato insieme al Barcellona per tre stagioni memorabili dal 2014 al 2017. Il trio noto come MSN ha segnato un totale di 364 gol e fornito 173 assist.

Neymar ha un contratto con l’Al Hilal per questa stagione.

Rapporto dell’Associated Press.

