Il roster dei Cowboys del 2024 non ha preparato Mike McCarthy al successo

FRISCO, Texas – Il proprietario e direttore generale dei Dallas Cowboys Jerry Jones non ha mostrato favori a Mike McCarthy nel 2024. Adesso entrambi prenderanno strade separate.

McCarthy non tornerà come capo allenatore dei Cowboys nel 2025, ha detto lunedì una fonte ad Adam Schefter di ESPN.

Jones ha permesso a McCarthy e al suo intero staff di allenare la stagione nell’ultimo anno dei loro contratti con un roster probabilmente peggiore di quello perso nella wild card contro i Green Bay Packers lo scorso gennaio.

Sì, i Cowboys hanno reso il quarterback Dak Prescott il giocatore più pagato nella storia della NFL e CeeDee Lamb il secondo wide receiver più pagato nella NFL, ma avrebbero dovuto far parte della squadra nel 2024, estensione o meno. Il team ha adottato diverse misure per circondare i loro preziosi talenti e prepararli al successo.

Il free agent più importante dei Cowboys fu il linebacker Eric Kendricks, con un contratto di un anno da 3 milioni di dollari. Ha superato il suo prezzo, ha guidato i Cowboys nei contrasti, ha servito come allenatore sul campo del coordinatore difensivo Mike Zimmer e ha fatto da mentore a linebacker più giovani come DeMarvion Overshown e Marist Liufau.

La seconda più grande aggiunta è stata il running back Ezekiel Elliott, che è tornato dopo un anno di licenziamento. Non ha funzionato. Elliott, che ha corso per 226 yard e tre touchdown, è stato inattivo per una partita per motivi disciplinari ed è stato rilasciato prima della settimana 18 su sua richiesta in modo da poter provare a firmare con una squadra di playoff.

I Cowboys hanno avuto successo nel campo di addestramento su più livelli con l’aggiunta di free agent del difensore Carl Lawson e del difensore Linval Joseph.

Ma era così.

I Cowboys hanno fatto affidamento sul proprio miglioramento, che è arrivato in quantità variabili da giocatori come il difensore Mazi Smith, il tight end Luke Schoonmaker, il linebacker Overshow e il difensivo Chauncey Golston.

Ma il tight end Jake Ferguson è stato meno efficace nel 2024 (474 ​​yard ricevute, nessun touchdown) dopo essere stato nominato al Pro Bowl nel 2023 (761 yard ricevute, cinque touchdown). Il pass rusher Sam Williams si è strappato il legamento crociato anteriore sinistro durante il training camp. Il ricevitore largo Jalen Tolbert ha guidato i Cowboys nelle ricezioni da touchdown (sette) ma era troppo silenzioso come ricevitore numero 1. 2 per parte della stagione. Dopo aver ottenuto il passaggio vincente contro i Pittsburgh Steelers nella quinta settimana, ha disputato solo due partite con più di tre ricezioni e una partita con più di 45 yard nel resto della stagione.

Il proprietario e direttore generale Jerry Jones (a destra) assunse l’allenatore Mike McCarthy per mettere in difficoltà i Cowboys nella postseason, ma non avanzarono mai all’NFC Championship Game. Brandon Sloter/Icona Sportswire

Sì, gli infortuni hanno avuto il loro prezzo, ma anche i Cowboys hanno lottato quando erano in buona salute.

La classe per principianti di quest’anno è stata caratterizzata da alti e bassi. Tyler Guyton ha avuto una stagione incoerente al primo turno, affrontando infortuni e a volte è stato ritirato per gioco scadente, inclusi 18 rigori. La scelta del secondo turno Marshawn Kneeland, difensore, ha dovuto affrontare un infortunio al ginocchio destro per gran parte della stagione. Cooper Beebe sembra un portiere al centro del terzo turno. Lo stesso vale per Liufau come linebacker. La fiducia del cornerback del quarto round Caelen Carson è diminuita presto e ha concluso la stagione in riserva per infortuni dopo un intervento chirurgico alla spalla.

McCarthy è stato l’allenatore del draft e dello sviluppo sin dal suo periodo con i Packers. Raramente si sono immersi nel libero arbitrio, a parte ingaggiare il cornerback Charles Woodson e il difensore Julius Peppers.

Anche i Cowboys sono diventati una squadra di progettazione e sviluppo, ma ignorare il libero arbitrio non migliorerà il roster.

I Cowboys non giocano in un mercato top free agent da oltre un decennio (Brandon Carr, 2012). Invece, si sono concentrati sulla fascia media o inferiore del mercato, motivo per cui non hanno esplorato l’aggiunta del running back free agent d’élite Derrick Henry e hanno ingaggiato Elliott l’ultima offseason. Credono nel mantenere il maggior numero possibile di giocatori

Alla fine l’approccio è stato buono. Non è abbastanza buono per una corsa al Super Bowl.

Nel 2023, le grandi mosse dei Cowboys furono scambiate per il cornerback Stephon Gilmore e il wide receiver Brandin Cooks. Hanno rinunciato alle scelte del terzo giorno per materie prime comprovate. Non hanno fatto passi simili la scorsa stagione. Alla scadenza del contratto di questa stagione, i Cowboys hanno rinunciato a una scelta al quarto round per il ricevitore largo Jonathan Mingo. Ha preso cinque passaggi, ma la sua storia continuerà nel 2025, quando avrà un’intera offseason con Prescott e qualunque cosa i Cowboys finiranno in attacco.

La decisione di McCarthy di andarsene non riguarda solo un record di 7-10 nel 2024, riguarda i suoi cinque anni come capo allenatore. Alla fine, McCarthy fu ingaggiato per portare i Cowboys almeno all’NFC Championship Game, un posto in cui non erano stati dal 1995 e non riuscirono a farlo in tre occasioni post-stagionali.

Se il prossimo allenatore raggiunge questi obiettivi, Jones sarà sotto pressione per apportare ulteriori miglioramenti al roster rispetto all’ultima stagione di McCarthy a Dallas.