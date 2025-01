Il ruolo maggiore di Ryan Day nel piano di gioco offensivo ha portato a un forte attacco di passaggio

Michael Cohen Scrittore di football universitario e basket universitario

La prima domanda posta all’allenatore dell’Ohio State Ryan Day durante la conferenza stampa pre-Cotton Bowl del 3 gennaio, due giorni dopo che la sua squadra aveva eliminato l’Oregon e due settimane dopo aver battuto il Tennessee per aprire i College Football Playoff, ha indagato il cambio offseason di running back più importante del programma.

Era passato quasi un anno da quando Day si era tormentato per la decisione di assumere un coordinatore offensivo veterano e di rinunciare ai compiti di regista per la prima volta da quando si era unito ai Buckeyes prima della campagna del 2017, quando Urban Meyer era ancora a capo del programma. È stata una scelta, considerata una delle menti offensive più acute di questo sport, fatta nonostante l’apparente riluttanza. Si era costruito la reputazione di astuto intrigante, il tipo di allenatore che amava ragionare con gli avversari il sabato pomeriggio. Ma Day capì che la rapida modernizzazione del football universitario rendeva più difficile che mai per un allenatore dedicare così tanto tempo alle X e alle O durante la stagione regolare. C’erano sempre più proposte di reclutamento da fare, eventi di raccolta fondi a cui partecipare e discussioni sulla gestione del roster da tenere, il tutto oltre alla supervisione dell’intero staff tecnico e di tutti gli aspetti del calcio per la squadra. Day sapeva che il suo ruolo doveva cambiare perché aveva mancato i College Football Playoff nel 2023, lo stesso anno in cui il rivale del Michigan si era assicurato sia il terzo titolo Big Ten consecutivo che il titolo nazionale.

A metà gennaio, circa due settimane dopo la sconfitta del Cotton Bowl contro il Missouri dell’anno scorso, Day strappò l’ex allenatore della Penn State e degli Houston Texans Bill O’Brien dalle rovine dei New England Patriots, dove l’era di Bill Belichick lo aveva trascinato. fino alla fine. Il matrimonio durò meno di un mese prima che O’Brien venisse nominato capo allenatore del Boston College, quando Day fece il doppio gioco attirando Chip Kelly, suo amico di lunga data ed ex capo, lontano dalle terribili circostanze dell’UCLA in una sfida alle risorse. unendosi allo stato dell’Ohio nella Big Ten. Kelly ha assunto il controllo del reato in modo che Day potesse espandere la lente attraverso la quale supervisiona il programma. Ed è per questo che la risposta di Day a una domanda sul suo ruolo di CEO prima dell’incontro di venerdì con il Texas è stata così intrigante.

“Bene”, ha detto Day su Zoom, “in realtà penso che in questo periodo dell’anno nei playoff, ho avuto più tempo per essere coinvolto nel calcio. Un po’ meno durante la stagione. Ma ora che siamo stati in playoff, ho potuto davvero farmi da parte per alcune altre cose ed essere davvero più coinvolto nel calcio, il che è stato fantastico”.

Il coinvolgimento di Day nella pianificazione del gioco dei Buckeyes è coinciso con un’esplosione offensiva durante i College Football Playoff, soprattutto se giustapposti ai magri 10 punti della squadra nella straordinaria sconfitta casalinga contro il Michigan il 30 novembre. Lo stato dell’Ohio è esploso per la vittoria. il primo tempo porta il Tennessee sul 21-0 e l’Oregon sul 34-0, con una media di 486,5 yard di attacco e raggiungendo la end zone una volta in 11,6 partite, inclusi cinque touchdown da 37 yard o più. Le due vittorie hanno segnato la prima volta che la squadra di Day ha superato i 40 punti in partite consecutive contro avversari Power 4 da metà novembre 2022, e il quarterback Will Howard è diventato il primo segnalatore del programma a superare le 300 yard di passaggio consecutive. stagioni precedenti da quando C.J. Stroud lo ha fatto contro il Michigan nelle finali della stagione regolare e contro la Georgia nelle semifinali nazionali. anno.

Per molti fan dell’Ohio State, la sconfitta per 42-41 contro la futura campionessa nazionale Georgia al Peach Bowl ha fornito una finestra sull’offensiva di Day al suo apice. Quella notte, i Buckeyes sfondarono una difesa costellata di stelle che aveva ceduto più di 22 punti in una partita solo una volta in tutta la stagione e produssero tre scelte al primo turno nel Draft NFL 2023. Hanno totalizzato 467 yard contro i Bulldogs, incluse 348 yard e quattro punteggi di Stroud, mentre costruivano un vantaggio di 21-7, 38-24 e 41-35 prima di arrendersi definitivamente nell’ultimo minuto. Quattro ricevitori larghi hanno ricevuto passaggi di almeno 25 yard, tra cui le stelle Emeka Egbuka (otto ricezioni, 112 yard, 1 touchdown) e Marvin Harrison Jr. (cinque ricezioni, 106 yard, 2 touchdown) che ha lasciato il gioco con una commozione cerebrale. non ritorna.

Il fatto che i Buckeyes abbiano utilizzato una verticalità simile nelle loro recenti vittorie su Tennessee e Oregon evidenzia un’area in cui l’influenza di Day sarà quasi certamente in gioco, soprattutto se confrontata con i dati delle prime 12 partite con Kelly, che è noto più per la sua esperienza e creatività. ha dominato di più nel gioco di corsa. Secondo Pro Football Focus, solo l’11,1% dei passaggi di Howard è andato almeno 20 yard verso il basso durante la stagione regolare, e ha completato 21 tentativi su 38 (55,3%) per 708 yard, sei touchdown e due intercettazioni. La sua percentuale sui lanci profondi salì al 17,2% contro il Tennessee e al 15,4% contro l’Oregon per 271 yard e tre touchdown su passaggi 8 su 9, e una singola incompletezza portò a un’intercettazione da parte dei Volunteers quando l’Ohio State era già in vantaggio. tre punti.

“(Day) è stato sicuramente più coinvolto nella pianificazione del gioco”, ha detto Howard in una conferenza stampa durante il fine settimana. Ovviamente stai togliendo le stronzate con cui deve affrontare (relativo a) la natura mutevole del football universitario (dove) è più un leader in offseason e anche all’inizio della stagione che un capo allenatore. . Ma sento che ora che siamo ai playoff e con 10 giorni tra ogni partita, possiamo davvero mettere a punto il nostro piano di gioco, arrivare lì e trovare davvero ciò che ci piace, e penso che sia stato davvero positivo per noi nelle ultime due settimane. . Sono entusiasta di vedere cosa faremo questa settimana.”

La velocità con cui Howard ha aggiunto passaggi profondi durante i College Football Playoff di quest’anno è più in linea con il numero di passati quarterback dell’Ohio State che gestivano l’attacco quando Day stava ancora giocando. Kyle McCord nel 2023 (13,6%), Stroud nel 2022 (15,6%) e 2021 (14%), Justin Fields nel 2020 (14,2%) e 2019 (21,9%), Dwayne Haskins nel 2018 (13,5%) e JT 2017 ( 15,5%) tutti hanno lanciato una percentuale più alta di passaggi che hanno percorso almeno 20 metri lungo il tratto rispetto a Howard nella stagione regolare. E più del 20% dei passaggi di Stroud durante la straziante semifinale persa dall’Ohio State contro la Georgia due anni fa erano palle profonde, sei bersagli su sette tentativi per 160 yard, tre punti e nessuna intercettazione.

Questo è in netto contrasto con le percentuali viste durante il mandato di Kelly come capo allenatore dell’UCLA dal 2018 al 2023, che includeva quattro anni con il quarterback a doppia minaccia Dorian Thompson-Robinson a capo dell’attacco. La stagione 2021 è stata l’unica stagione in cui più del 10,7% dei lanci di Thompson-Robinson sono andati almeno 20 yarde verso il basso, anche se i Bruins sono finiti tra i primi 15 a livello nazionale correndo tre volte durante la sua carriera. Nessuno dei quarterback dei Buckeyes che Day ha giocato ha mai mostrato tanta cautela.

Ma nessuno dei quarterback dell’Ohio State prima di Howard ha avuto Jeremiah Smith sotto controllo remoto, e l’introduzione da parte dello staff tecnico di una matricola fenomeno durante i College Football Playoff contiene ulteriori segni dell’impatto di Day. La percentuale di scatti con Smith schierato nello slot è balzata dal 15,5% nella stagione regolare al 28,6% combinati contro Tennessee e Oregon, due squadre che ha incendiato per 13 ricezioni, 290 yard e quattro touchdown. È una strategia simile a quella da un giorno usata con Harrison, il suo ultimo wideout strabiliante, la scorsa stagione. Harrison ha registrato il suo maggior numero di snap nello slot (27 su 70, 38,6%) quando i Buckeyes avevano più bisogno di lui in una partita critica contro la Penn State. Il trattamento simile di Smith ha attirato l’attenzione della secondaria del Texas.

Il cornerback Jahdae Barron ha detto: “Sarà una grande opportunità per affrontarlo. Quel ragazzo conosce la palla. Conosce la palla. È un grande giocatore di palla. Forte, forte abilità. È una profonda minaccia. E loro adorano ottenere dargli la palla e amano creare opportunità per dargli la palla.”

Sicurezza Andrew Mukuba ha detto: “Può prendere la palla. Ha (a) un buon raggio di presa. Può fare un sacco di prese pazzesche. Buona velocità. Buon corridore su percorso. E il ragazzo è molto speciale. L’ho visto su film fa alcune cose pazzesche: investe la gente, salta sopra la gente, cose del genere, posso dire che ha dedicato del tempo e ha fatto quello che doveva fare, e puoi dire che sta recitando con molta sicurezza.

La sicurezza Michael Taaffe ha detto: “Non credo che si possa paragonare nessuno a Jeremiah. L’intero paese sa che tipo di talento ha, che tipo di giocatore di football è. Penso che migliorerà solo”.

Questo è un pensiero spaventoso per il resto del football universitario considerando che Smith è solo una matricola, ma potrebbe essere particolarmente problematico per una secondaria dei Longhorns che è stata schiacciata dall’offesa di passaggio di ogni avversario nei playoff del College Football. Il quarterback di Clemson Cade Klubnik ha completato 26 dei 43 passaggi per 336 yard, tre touchdown e un intercetto nel round di apertura. Tre giocatori dell’Arizona State si sono uniti per completare 26 passaggi su 48 per 296 yard, un touchdown e un intercetto la scorsa settimana al Peach Bowl. Entrambi i risultati erano ben lontani dalla difesa dominante del Texas per tutta la stagione regolare, e l’unità del coordinatore difensivo Pete Kwiatkowski è comunque riuscita ad arrivare al Cotton Bowl, classificandosi terza a livello nazionale contro il passaggio (166,1 yard a partita) e terza assoluta (277,7 yard a partita). ). nonostante la recente fuga di notizie.

Ora devono affrontare un gioco di passaggio dell’Ohio State che è più efficiente ed esplosivo che in qualsiasi momento di questa stagione. E la giornata è una grande ragione per questo.

“Potrebbe essere un lancio verticale o potrebbe correre tra i contrasti”, ha detto il tight end Gee Scott Jr. ha detto in una conferenza stampa nel fine settimana. “Ma l’intero messaggio rimane lo stesso (e cioè) saremo dominanti. Saremo proattivi. E lanceremo il primo colpo.”

Michael Cohen si occupa di football universitario e basket per FOX Sports con particolare attenzione ai Big Ten. Seguitelo su Twitter @Michael_Cohen13.

